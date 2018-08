Volley Magik Copertino, al via la preparazione per la nuova stagione

È cominciata ufficialmente la nuova stagione agonistica per la Volley Magik Copertino che ha iniziato la preparazione in vista del campionato 2018-2019 di Serie B2. Le atlete si sono ritrovate presso la palestra “The Prison Asd” agli ordini del confermato coach Enrico Quarta e del preparatore atletico Claudio Epifani per svolgere il lavoro di allenamento fisico e tecnico-analitico.

Quasi del tutto rinnovato l’organico della squadra gialloblu che, oltre alle conferme della passata stagione Anna Paola Greco e Simona Romano, attualmente comprende le palleggiatrici Claudia Stincone e Alessia Distaso, le laterali Martina Lanza e Ludovica Mirto, le centrali Jessica La Rocca, Antonella Piarulli e Chiara Albano, e i liberi Fabiana Bozzetto e Carola D’Onofrio.

Dopo le prime sudate in palestra, le impressioni dello staff tecnico sono positive. «Abbiamo affrontato i primi allenamenti della nuova stagione – spiega coach Quarta – e posso definirmi soddisfatto dell’apporto delle mie atlete. Insieme al mio staff stiamo lavorando in maniera attenta sui particolari, sulla gestione delle tecniche di esecuzione degli esercizi fisici e tecnici. La priorità, considerato il periodo, è rappresentata dall’aspetto fisico mentre da un punto di vista tecnico è necessario ritrovare la sensibilità con il pallone attraverso esercizi analitici, che ci consentono di avere un numero elevato di ripetizioni».

«Il gruppo – conclude – è molto motivato, ogni atleta sa di essere stata scelta per questo ed è cosciente che il lavoro assiduo in palestra non può che essere il giusto mezzo per il raggiungimento di risultati e soddisfazioni importanti».

I numeri di maglia

Mentre prosegue la preparazione in vista della nuova stagione, sono stati assegnati i numeri di maglia alle atlete che compongono il roster. Scaramanzia, dediche e totem inseparabili hanno influenzato le scelte delle giocatrici alle prese con le casacche da indossare nelle gare ufficiali. Questo l’elenco completo: 1 La Rocca, 2 Piarulli, 3 Greco, 5 Lanza, 7 Stincone, 9 Albano, 10 Bozzetto, 12 Romano, 14 Distaso, 20 D’Onofrio, 28 Mirto.

Ultima modifica: 31 agosto 2018 14:31