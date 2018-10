Volley Magik Copertino sceglie Leccenews24, una partnership per amore dello sport

Gli orizzonti di LecceNews24 si allargano. Dopo le collaborazioni con varie società sportive, è stato ufficializzato l’accordo di media partnership tra la dirigenza della Volley Magik Copertino, società militante nel campionato nazionale di Serie B2 femminile, e il management di LecceNews24 con l’obiettivo, già intrapreso lo scorso anno, di aumentare il grado di interesse e di informazione sulla pallavolo oltre che di maggiore coinvolgimento e interazione con il pubblico.

LecceNews24, da sempre sensibile a seguire i processi di crescita sociale e professionale, ha concentrato la propria attenzione sulle realtà sportive salentine cercando di contribuire alla loro popolarità. Al tempo stesso, l’accordo di media partnership rappresenta un’occasione per valorizzare quei territori che hanno un forte passione per i destini della loro squadra.

LecceNews24 accompagnerà in diversi modi e momenti la Volley Magik Copertino, racconterà le storie, i protagonisti e le curiosità sulle piattaforme web e social per sviluppare una community in grado di creare interazioni e scambi tra le diverse realtà coinvolte per consentire agli appassionati di beneficiare di maggiori informazioni sul campionato di Serie B2 femminile.

«Basandoci sulla serietà e sulla professionalità di una testata importante come LecceNews24 – ha dichiarato il presidente della Volley Magik Copertino, Christine Vernaglione – abbiamo fortemente voluto questa media partnership con lo scopo di rendere protagonisti i palazzetti, ma soprattutto gli appassionati, coloro che vivono le partite e seguono la pallavolo. L’accordo, che prevede una serie di importanti iniziative nel campo della comunicazione, nasce anche per creare nuove forme di valorizzazione della nostra società, del territorio e del movimento pallavolistico in generale per portare il Salento nei vari campi dove disputeremo il campionato di Serie B2».

L’esperienza aziendale di LecceNews24 basata su sport entertainment, maturata con diverse partnership con società sportive, sarà messa a disposizione della Volley Magik Copertino durante tutta la regular season ed eventualmente anche nel corso dei playoff. L’accordo prevede anche l’interazione con i partner commerciali di Volley Magik Copertino come opportunità per creare comunicazione tra i diversi protagonisti che credono nello sviluppo dei propri marchi attraverso il supporto alle società sportive.

«LecceNews24 guarda al mondo dello sport in generale come momento di forte aggregazione e identità territoriale. Attraverso l’esperienza maturata nel corso del tempo – dichiara il direttore della nostra testata, Alina Spirito – è nostra intenzione sviluppare progetti che consentano di vivere le emozioni delle partite di pallavolo e di condividerle attraverso i social e il web, in maniera tale da rendere protagonisti i tifosi e il loro attaccamento alla maglia della Magik Copertino».

