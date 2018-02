La Volley Magik Copertino apre il girone di ritorno con una vittoria

Il girone di ritorno si apre con una netta vittoria per la Volley Magik Copertino che, tra le mura amiche del Comprensivo “Giovanni Falcone”, rifila un netto 3-0 alla JetLog Bitonto.

Con questi tre punti la squadra gialloblu difende il secondo posto a tre punti dalla capolista Noci, in vista dello scontro diretto in programma sabato prossimo. Le copertinesi, inoltre, consolidano la propria posizione in chiave playoff portando a +5 il distacco dalle inseguitrici.

Il tecnico Enrico Quarta conferma la formazione vittoriosa in Coppa Puglia e sceglie la solita diagonale formata da capitan Greco e da Cavarra, Romano e Pereira in banda, Fanelli e Mighali al centro, Scupola in seconda linea.

La cronaca della partita

La Magik parte subito forte e rifila un parziale di 4-0 che costringe mister De Robertis a chiamare il primo time out. Le padroni di casa tengono alto il ritmo e con una sequenza positiva al servizio allungano sul 15-3 tant’è che il tecnico bitontino si gioca anche il secondo time out. La sospensione non dà gli effetti sperati e al rientro in campo la Magik mette a terra una serie di palloni vincenti per chiudere il gioco 25-8.

Stesso copione anche nel secondo set con le copertinesi che conducono costantemente il gioco e chiudono agevolmente 25-9.

Nel terzo set la squadra di casa perde un po’ di concentrazione faticando a contenere gli attacchi avversari e questa volta è mister Quarta a chiamare i due time out prima sul 10-10 e poi quando la Magik va sotto 14-15. Al rientro in campo Greco e compagne si scuotono e tirano fuori le armi migliori per chiudere definitivamente la contesa sul 25-23.

«Abbiamo disputato una gara perfetta per due set su tre – ha dichiarato il coach Quarta – e questo va evidenziato: l’ordine difensivo, la cattiveria in attacco e la preparazione tattica intesa come capacità di sfruttare i punti deboli dell’avversario. Nel terzo set abbiamo subito la voglia di riscatto delle nostre avversarie che sommata ad un calo attentivo da parte nostra ha prolungato la tempistica del gioco. Sarà importante in questo senso far notare questo calo di concentrazione e analizzare gli aspetti tecnici su cui ci siamo adagiati affinché questo non si ripeta, ma anche allo stesso tempo esaltare la grande gara svolta nei due set. Abbiamo, inoltre, stilato un programma per la preparazione della gara contro la Real Volley Noci, per essere pronti a sostenere questo impegno con la massima attenzione possibile. Non abbiamo paura di nessuno, nutriamo un forte rispetto di tutti i nostri avversari e questa è la nostra forza».

Il prossimo impegno vedrà la Magik Copertino scendere in campo sabato 10 febbraio al Palazzetto dello Sport di Noci per il big match con la capolista Deco Domus Real Volley in una partita che vale una stagione.

Ultima modifica: 6 febbraio 2018 11:04