Una nuova “Alba Salentina in sella” e all’orizzonte il sole di Leuca

Tutto pronto per la quinta edizione de “L’Alba Salentina in sella” che quest’anno raggiungerà il Capo di Leuca per regalare ai partecipanti, la magia di un’alba unica e irripetibile.

“L’Alba Salentina, De Finibus Terrae”

L’emozione correrà sulle due ruote in quest’ evento motociclistico che si svolgerà tutto in una notte.

L’amore per la nostra terra e la passione per le due ruote ha dato vita a questa straordinaria iniziativa. Ogni anno sempre più motociclisti da ogni parte della regione, ma anche da più lontano, arrivano nel Salento per partecipare a “L’Alba Salentina in sella”.

Un modo particolare ed affascinante per conoscere e vivere in modo alternativo le bellezze nascoste di un territorio meraviglioso: il Salento.

Anche in questa edizione l’intento del Motoclub Salentum Terrae è di promuovere il territorio con un occhio attento ai bambini e alla solidarietà. Anche quest’anno, infatti, l’intera somma sarà devoluta ai bambini speciali di CuoreAmico.

L’Alba Salentina si terrà il 14 luglio dal con raduno alle ore 19.30 presso piazza Sigismondo Castromediano di Cavallino

PROGRAMMA

– ore 19.30: Piazza Sigismondo Castromediano di Cavallino, sarà il punto per ritrovo di tutti i partecipanti.

– ore 21.00: partenza con direzione Muro Leccese, percorrendo l’entroterra salentino.

– ore 21.40: arrivo in Piazza del Popolo a Muro Leccese dove si potranno apprezzare: il Palazzo del Principe, Frantoio ipogeo, Museo Messapico e medievale , Chiesa SS. Medici

– ore 22.45: partenza con destinazione Specchia

– ore 23.30: arrivo in Piazza del Popolo a Specchia

– ore 01.00: partenza con destinazione Faro di S. Maria di Leuca, su gentile concessione della Curia della Basilica Santuario Santa Maria De Finibus Terrae

– ore 02.00 arrivo al Faro di S. Maria di Leuca, dove, in collaborazione con la ProLoco, ci sarà l’apertura della Cascata Monumentale dell’AQP (se verranno completati i lavori di manutenzione)

– ore 05.29: è previsto il sorgere del sole

– ore 5.30: il tenore Raffaele Pastore canterà il “Nessun Dorma” dalla lampada del Faro di Leuca, per gentile concessione della Marina Militare e di MariFari Taranto.

– ore 06.00: partenza con destinazione Lecce dal litorale adriatico, per meglio apprezzarlo con i colori dell’alba

