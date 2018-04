Apulia Promotion, la Puglia su un piatto d’argento

Professionalità e competenza nell’unico portale che accompagna turisti e operatori del settore in quella che è la meta più richiesta nelle agenzie e la più cliccata sul web: la Puglia.

La Puglia delle masserie con la storia scritta nelle pietre, la Puglia del mare incontaminato e delle spiagge dalla sabbia finissima, la Puglia delle distese di ulivi secolari e di vigneti autoctoni, la Puglia dei sapori antichi e dei profumi semplici. La Puglia tout-court.

Con Apulia Promotion il viaggio si trasforma in un’esperienza emozionale unica per diventare “viaggio indimenticabile”. Un’agenzia di servizi per il turismo in Puglia, guidata dalla professionalità del manager Luigi Anfosso da sempre in prima linea nella promozione commerciale e nella divulgazione di notizie dedicate ai turisti che intendono viaggiare per scoprire gli angoli più belli di questa terra.

Un team giovane per Apulia Promotion

La sede di Apulia Promotion è a Martano. Il team di Apulia Promotion combina l’entusiasmo di giovani e appassionati professionisti all’esperienza di affidabili operatori del settore che vantano una conoscenza minuziosa del territorio, del turismo e dell’enogastronomia pugliese. Consapevoli che un servizio di qualità non possa prescindere da disponibilità, competenza e professionalità, Apulia Promotion lavora per garantire i prodotti migliori e i servizi più qualificati attraverso una presenza significativa sul territorio con un info-point e un portale web.

La mission

La mission di Apulia Promotion ruota intorno alla promozione del territorio e delle attività turistico-alberghiere presenti in Puglia, terra ricca di risorse paesaggistiche, culturali e artistiche. Obiettivo ulteriore è dare alle aziende del territorio l’opportunità di promuovere i propri servizi o prodotti verso target mirati attraverso servizi di consulenza per start-up alberghieri, servizi di front office e di welcoming per il turista, servizi di allestimento, esposizione e promozione in eventi storico/culturali e turistici, servizi di prenotazione per noleggio mezzi e prenotazione posti per spettacoli ed eventi, servizi di prenotazioni alberghiere, progettazione ed organizzazione tours, weekends ed escursioni.

Apulia Promotion per i turisti

Il portale è rivolto essenzialmente a tutti coloro che vogliono trascorrere una vacanza in Puglia. Gli utenti possono accedere facilmente a informazioni generali su territorio e prodotti tipici, eventi, strutture ricettive e ristorative, offerte, pacchetti e promozioni, tempo libero.

Apulia Promotion per gli operatori turistici

Il portale presenta condizioni commerciali molto vantaggiose riservate alle aziende come hotel, ristoranti, aziende enogastronomiche e agenzie di servizi che intendono mettersi in rete per favorire un turismo etico, basato sul rispetto dell’ambiente e sulla tutela del patrimonio artistico e culturale. Apulia Promotion propone a tutte le aziende affiliate di usufruire dell’attività di posizionamento, ottimizzazione e promozione del portale al fine di incrementare la propria popolarità e ottenere migliori servizi di consulenza nel campo del turismo.

Apulia Promotion, tutta la Puglia di qualità su un piatto d’argento.

Ultima modifica: 29 aprile 2018 18:26