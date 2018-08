Eco days a Torre dell’orso, intrattenimento all’insegna dell’Ambiente per grandi e piccini

Agosto è all’insegna della tutela ambientale e delle “buone pratiche” a Torre dell’Orso, affascinante marina di Melendugno.

Il Comune di Melendugno in collaborazione con CulturAmbiente Group ha organizzato gli Eco Days di agosto, quattro appuntamenti rivolti a grandi e piccini per valorizzare le potenzialità naturalistiche della marina.

Si parte domenica 5 agosto

Presso “Le due Sorelle” prenderanno il via le giornate ecologiche volte a sensibilizzare le persone ad un comportamento rispettoso dell’ambiente, che va dalla spiaggia al mare, alla pineta – dichiarata sito di interesse comunitario (SIC) e dal primo giugno parco sorvegliato da un servizio di controllo ad hoc.

Tutti i vacanzieri in spiaggia potranno essere coinvolti nei giochi a squadre per bambini e famiglie come “L’Eco Quiz da Spiaggia” e nei laboratori didattici. E poi escursioni e racconti all’ombra dei pini, in collaborazione con l’associazione di promozione sociale Alba Mediterranea, oltre che momenti di pulizia vera e propria.

Due animatrici animeranno le varie fasi dalle ore 9 alle 15: le prime tre ore si svolgeranno sulla spiaggia, che sarà suddivisa in quattro zone per i quattro appuntamenti, mentre il resto della giornata si svolgerà in pineta.

Sarà occasione per fare informazione: le animatrici, infatti, sensibilizzeranno e informeranno i bagnanti sulla corretta gestione dei rifiuti prodotti in spiaggia, illustrando nel dettaglio il collocamento dei bidoni presso le marine e invitando ad utilizzare i cassonetti presenti anche in spiaggia per non abbandonare in maniera incontrollata e incivile l’immondizia.

Le quattro giornate degli Eco Days e le rispettive zone

domenica 5 agosto 2018, presso la zona Le due Sorelle

domenica 12 agosto 2018, presso la zona La Sorgente

domenica 19 agosto 2018, presso la zona Li Tamari

venerdì 24 agosto 2018, presso la zona L’Orsetta

Ultima modifica: 3 agosto 2018 12:29