Gruppo Zonin, la divulgazione del vino nell’era moderna

Divulgazione e marketing ricoprono un ruolo sempre più importante nell’ambito del commercio del vino. Sfruttare canali pubblicitari innovativi, capaci di raggiungere nuove fette di mercato, è una strategia sempre più spesso implementata dalle grandi cantine. Anche il Salento, tra i territori più attivi per quanto riguarda l’enologia, guarda nella direzione del marketing 2.0 per valorizzare al meglio i suoi prodotti. Lo dimostra, ad esempio, lo spazio che viene riservato alla discussione delle ultime evoluzioni nella comunicazione all’interno del mondo dell’enologia, in occasione dei più importanti eventi del settore a Lecce.

Il Wine Open Day, per esempio, ha coinvolto le principali scuole di degustatori e sommelier e ha affrontato anche la tematica della multidisciplinarietà della moderna industria del vino, evidenziando il crescente ruolo di figure legate al mondo del web, come quella del wine blogger e del wine influencer nella promozione enologica. Una strategia, quella di puntare sulle potenzialità della blogosfera e dei social sulla rete, sulla quale puntano molte cantine nazionali. Emerge tra queste Gruppo Zonin, nota per la produzione di Prosecco, che negli anni ha riservato grande interesse sia nelle opportunità offerte dai mercati esteri, con una progressiva internazionalizzazione del marchio, che verso le nuove frontiere del marketing di settore. Da una parte l’ingresso di nuovi azionisti, con le ultime indiscrezioni che vedono l’interesse del fondo 21 Aberdeen Standard Investments Limited verso le quote di minoranza, e quindi nuovi capitali da investire in terreni e infrastrutture oltreoceano, dall’altra massima attenzione per quanto riguarda il marketing enologico, come testimonia l’intensa attività divulgativa che Zonin porta avanti con le sue iniziative, sia per quanto riguarda la presentazione delle bottiglie in sala, che per quanto concerne il lavoro sulla comunicazione attraverso i moderni canali web.

WinetoMany, la “comuncazione del vino” vista da Zonin

In occasione del Vinitaly di quest’anno, il padiglione dedicato ai vini Zonin ha ospitato la quinta edizione del #WinetoMany, un contest annuale organizzato dal gruppo Zonin che vede partecipare giovani enologi e studenti nella preparazione di progetti che esplorano un particolare aspetto della comunicazione e del marketing dei prodotti dell’azienda. Negli anni, le edizioni si sono concentrate sulla blogosfera del vino, il web design per l’enologia, il copywriting, e i social media come canale di comunicazione per trasmettere i colori e i sapori del Vinitaly. WinetoMany rappresenta un’ottima occasione per analizzare l’evoluzione e i trend più importanti nel commercio del vino di qualità. La partecipazione al WinetoMany offre inoltre ai giovani talenti la possibilità di accedere a un tirocinio formativo presso l’azienda leader del Prosecco.

Comunicazione online e offline: il Prosecco Summer Tour di Zonin Vini

Se da una parte la frontiera online è sicuramente fondamentale, Zonin non perde di vista uno dei contesti più classici per la presentazione di una bottiglia, quello del wine bar. Il ‘Prosecco Summer Tour’ è una serie di eventi organizzati da Zonin vini per dare la possibilità di degustare i suoi prodotti in un’occasione divertente e rilassata, con dei party a tema Prosecco. Si tratta di eventi durante i quali la cantina può promuovere i suoi vini offrendo al pubblico il contesto ideale per apprezzarli al meglio. Occasioni come questa richiedono naturalmente la presenza di personale specializzato che riesca a organizzare l’evento in modo da illustrare le specificità del prodotto, un altro degli aspetti fondamentali nel moderno marketing enologico.

Il contesto della comunicazione enologica è dunque in evoluzione e richiede, da parte delle cantine, la capacità di sfruttare le potenzialità dei canali di comunicazione online, dei mercati globali, e degli eventi a tema per promuovere con efficacia il vino. Una strategia importante per raggiungere fette di mercato nuove e presentare nel migliore dei modi le qualità e le caratteristiche delle diverse bottiglie.

