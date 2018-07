Corti in Tavola, cucina, cultura e musica… e Caprarica diventa centro del mondo.

Il 14 e 15 Luglio Caprarica di Lecce, nel cuore del Salento, aprirà le sue antiche corti per una passeggiata enogastronomica che mette al centro le bontà e le bellezze del territorio salentino.

Corti in Tavola, giunto alla sua terza edizione, è un evento durante il quale è possibile gustare piatti tipici rivisitati con la sapienza degli chef locali, le cui cucine si trasferiranno occasionalmente in antiche corti nel centro storico per regalare un gusto nuovo alla tradizione, conditi con l’olio locale della Città dell’olio. Il territorio di Caprarica – infatti – è per oltre il 90% olivetato ed oltre il 45% della produzione agricola è biologica certificata.

Gli chef di Masseria Stali, Masseria li Curti, Masseria Chiusura di sotto, Oltregusto, Vizio del Barone, Bistrò dello Chef Simone Delle Donne, i pasticceri di Ideal ed il tradizionale Panificio Verri proporranno piatti antichi, con ingredienti genuini e locali, rivisti in modo nuovo e speciale.

Le cucine saranno anche un luogo di integrazione e di contaminazione. Non solo la tradizione incontra la cucina degli chef e le sue evoluzioni, ma anche il gusto e le idee dei beneficiari del progetto Sprar gestito da Arci Lecce (siriani, curdi, nigeriani, marocchini, etc.) che saranno coinvolti nella preparazione dei piatti e nel servizio degli stessi.

Un’occasione di festa ma anche un modo per conoscersi, per scambiare idee e ricette, come accadeva un tempo nelle corti, luogo di collettività, di condivisione, di compartecipazione. Le corti erano luogo di lavoro (si infilava il tabacco soprattutto), luogo di canto e di cunti (racconti e pettegolezzi), ed incontro tra vicini. Nelle occasioni di festa erano anche luogo di canti e di balli.

L’Amministrazione Comunale invita tutti in un percorso tra le caratteristiche e storiche corti, reso suggestivo da luminarie e fuochi d’artificio, fatto non solo di enogastronomia – ma anche di artigianato con il mercatino dei tradizionali fischietti e campanelle, l’antico talento del ricamo, della cartapesta e della pietra leccese. La rinnovata arte de li fisculi (i fili di canapa intrecciata che servivano a spremere le olive), l’uso sapiente delle erbe spontanee per favorire una costante cura dell’organismo (a cura dell’erborista Rosanna Delle Donne). La vista delle stelle e del cielo, incanto naturale dell’estate salentina, in collaborazione con il Gruppo Astrofili del Salento.

Le serate saranno allietate da musica, teatro e poesia.

«Corti In Tavola non è una sagra, ma un modo di presentare un territorio e un’idea di questo attraverso poesia, musica, arte, artigianato, incontri, confronti, cibi, prodotti, bontà e bellezze», sottolinea Il Sindaco di Caprarica Paolo Greco.

«Siamo fieri – continua il Sindaco – di poter unire un piatto della tradizione, alla creatività di uno chef, all’arte della musica, della poesia, del teatro, al gusto di incontri e confronti con personalità del nostro territorio e non solo. Integrazione, accoglienza, territorio, agricoltura, cibo, architettura, olio e vino, arte e fotografia raccontano la nostra storia ed il nostro futuro. Che vogliamo vivere senza dimenticare le radici e la cultura da cui nasce la nostra resilienza».

Ampio spazio all’arte e alla musica per accogliere l’evento nella giusta cornice.

Sabato 14 luglio sarà di scena il tema dell’accoglienza con il concerto, a sera, di Cesare Dell’Anna e Opa Cupa – gruppo formato con elementi balcanici e del Mediterraneo.Gli Opa Cupa sono una realtà musicale salentina con un’esperienza ventennale, un’attività live intensa che li ha visti calcare palchi prestigiosi in tutta Europa e negli Stati Uniti ed una fitta rete di collaborazioni grazie alle quali il gruppo ha curato le colonne sonore di film, spot pubblicitari e videogame. L’esplosiva band, diretta dal maestro Cesare Dell’Anna, porterà sul palco tutta l’energia del “Baluardo Live Tour”, che prende il nome dall’omonimo album, il quarto realizzato dal gruppo salentino.

Domenica 15 il tema sarà quello del territorio, della sua tutela e del suo sviluppo con una giornata che culminerà nel grande spettacolo del concerto finale dell’Ensemble Tito Schipa. L’orchestra diretta dal maestro Giampiero Perrone propone musica d’autore, danza e cultura locale con la conduzione straordinaria dell’anchorman leccese Marco Renna, fra i massimi esperti del territorio salentino. In occasione di Corti in tavola l’Ensemble offrirà un omaggio ai grandi della nostra terra, con lo spettacolo dal titolo “Musica tra due mari” che riempirà di note e di storie la Piazza Vittoria di Caprarica. Le storie di un Salento agricolo, con una naturale vocazione al bello ed al buono della natura.

