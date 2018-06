Parte l’edizione 2018 di Vinibus Terrae, le migliori cantine di Puglia protagoniste a Brindisi

Una manifestazione che ha lo scopo di essere un importante momento di incontro tra tutti gli operatori di qualità del settore, le istituzioni e i consumatori, oltre a divenire occasione per promuovere in primis il vino, in quanto città di tradizioni vinicole, e con essi il territorio e il complesso sistema culturale che rappresenta.

Si svolgerà sul lungomare di Brindisi, dal 2 al 5 giugno, a partire dalle ore 19.00, l’evento Vinibus Terrae. Nell’area Wine&Food Experience, saranno presenti le postazioni delle migliori cantine vinicole della Puglia che presenteranno le loro produzioni in accostamento ad una selezione di street food pugliese.

Raccontare la Puglia, ma soprattutto Brindisi, questa è la sfida che gli enti promotori della manifestazione, il «Consorzio Tutela vini DOC Brindisi e vini DOC Squinzano» insieme al «Consorzio Discovery», hanno raccolto.

L’iniziativa, inoltre, parallelamente, intende richiamare l’attenzione della stampa specializzata, dei buyers e degli chef sulla qualità del vino pugliese, senza chiudersi nei confini regionali, ma aperti al confronto ed alla contaminazione.

Nella quattro giorni che andrà in scena a Brindisi si alterneranno una serie di eventi a cornice che comprenderanno, tra gli altri conferenze; workshop; convegni, appuntamenti musicali e degustazioni.

I momenti dedicati alle degustazioni diventano, per gli ospiti, preziose occasioni di incontro, di confronto, di scoperta, di crescita. Il consumatore sta cambiando e ciò necessita che vi sia un pubblico consapevole, costituito non solo da appassionati e curiosi, preparati e motivati, ma anche da tanti professionisti del settore o da giovani che si affacciano per la prima volta e vogliono saperne di più di vino e di Brindisi.

Di seguito il programma

Sabato 2 giugno

Ore 10.30 Sala Università – Palazzo Nervegna WINE CONFERENCE Il vino in Terra di Brindisi. Il vino a Brindisi. Storia, evoluzione e nuovi mercati conduce Antonio Stornaiolo, intervengono: Leonardo Di Gioia, Dario Stefano, Albano Carrisi, Giacomo Carito, Angelo Maci, Giacomo Mojoli, Luigi Rubino; ore 18.00 ex Convento Santa Chiara MASTERCLASS a cura di AIS Puglia Delegazione Brindisi La versatilità del Negroamaro dalla A alla Z introduce Rocco Caliandro relatori: Fabrizio Miccoli e Laura Minoia Ticket euro 15,00 – Info e prenotazioni 080 4949189 (segreteria AIS) – 333 3519488 (solo whatsapp); ore 18.30 Palazzo Nervegna – Sala della Colonna LETTURE DIVINE – Giusy Santomanco con Inchiostro di Puglia Fabio Mollica, un brindisino giramondo tra guide e riviste; dalle ore 19.00 Lungomare Regina Margherita WINE&FOOD EXPERIENCE Brindisi in festa. Le migliori cantine vinicole della Puglia presentano le loro produzioni in accostamento ad una selezione di street food pugliese; ore 19.00 – 20.30 Corte Complesso ex Scuole Pie WINE TASTING a cura di PUGLIAEXPÒ La “Terza Via” del Primitivo: Alto Salento, una vocazione territoriale emergente relatori: Duccio Armenio e Giacomo Mojoli Ticket euro 15,00 – Info e prenotazioni 392 3471785 (ore 10-13 e 16-20); ore 19.00 – 22.00 Itinerante per le vie del centro storico e sul lungomare WINE&MUSICA Street Band – Come bere a ritmo di musica; ore 20.00 Cortile Complesso ex Scuole Pie (Corte degli Artigiani) TRADIZIONI DA RACCONTARE Il carciofo a Brindisi con Tonino Bruno e Riccardo Mele; ore 20.00 – 21.30 Giardino ex Convento Santa Chiara WINE&FOOD STORIES – Laboratori tra vino e cibo La puddica brindisina o la focaccia barese? Vino o birra? con Pino De Luca Ticket euro 15,00 – Info e prenotazioni 392 3471785 (ore 10-13 e 16-20); Itinerante WINE&MORE Camper Wine Annunciation in giro per quartieri a portare la lieta novella.

Domenica 3 giugno

Ore 18.00 ex Convento Santa Chiara MASTERCLASS a cura di AIS Puglia Delegazione Brindisi Primitivo e Zinfandel: un unico DNA per due continenti diversi introduce Rocco Caliandro relatori: Giuseppe Baldassarre e Gregory Perrucci Ticket euro 15,00 – Info e prenotazioni 080 4949189 (segreteria AIS) – 333 3519488 (solo whatsapp); ore 18.30 Palazzo Nervegna – Sala della Colonna LETTURE DIVINE – Giusy Santomanco con Inchiostro di Puglia Franco Caprio e Vito Antonio Loprieno presentano «Pentole e Pistole»; dalle ore 19.00 Lungomare Regina Margherita WINE&FOOD EXPERIENCE Brindisi in festa Le migliori cantine vinicole della Puglia presentano le loro produzioni in accostamento ad una selezione di street food pugliese; ore 19.00 – 20.30 Corte Complesso ex Scuole Pie WINE TASTING a cura di PUGLIAEXPÒ Rosato: il nuovo successo mondiale di un vino antico relatori: Duccio Armenio e Giovanni Resta Ticket euro 15,00 – Info e prenotazioni 392 3471785 (ore 10-13 e 16-20); ore 19.00 – 22.00 Itinerante per le vie del centro storico e sul lungomare WINE&MUSICA Street Band – Come bere a ritmo di musica; ore 20.00 – 21.30 Giardino ex Convento Santa Chiara WINE&FOOD STORIES – Laboratori tra vino e cibo Il vino e la cucina di terra brindisina in estate. Il vino rosso va bevuto freddo o a temperatura ambiente? con Pino De Luca Ticket euro 15,00 – Info e prenotazioni 392 3471785 (ore 10-13 e 16-20); ore 20.00 Cortile Complesso ex Scuole Pie (Corte degli Artigiani) TRADIZIONI DA RACCONTARE Il gelato a Brindisi: Romolo, tra miti e materie prime con Tonino Bruno e Riccardo Mele; ore 20.00 Nuovo Teatro Verdi (foyer) IL SALOTTO DEL VINO. Un walk-around-tasting, durante il quale ogni produttore coinvolto nell’iniziativa presenterà a giornalisti, winelovers e ospiti istituzionali una particolare etichetta, una vecchia annata, un vino sperimentale o inedito; ore 22.00 – 23.30 Corte Complesso ex Scuole Pie WINE&MORE Vino e distillati tra fumo e fave di cacao con Michele Di Carlo ed Enzo Scivetti Ticket euro 10,00 – Info e prenotazioni 392 3471785 (ore 10-13 e 16-20); Itinerante WINE&MORE Camper Wine Annunciation in giro per quartieri a portare la lieta novella.

Lunedì 4 giugno

Ore 18.00 ex Convento Santa Chiara MASTERCLASS a cura di AIS Puglia Delegazione Brindisi Sorsi di luce: la sorpresa dei vini bianchi di Puglia introduce Rocco Caliandro relatori: Giuseppe Baldassarre e Davide Gangi Ticket euro 15,00 – Info e prenotazioni 080 4949189 (segreteria AIS) – 333 3519488 (solo whatsapp); ore 19.00 Palazzo Nervegna – Sala della Colonna LETTURE DIVINE – Giusy Santomanco con Inchiostro di Puglia Alessia Coppola presenta «Il profumo del mosto e dei ricordi»; dalle ore 19.00 Lungomare Regina Margherita WINE&FOOD EXPERIENCE Brindisi in festa Le migliori cantine vinicole della Puglia presentano le loro produzioni in accostamento ad una selezione di street food pugliese; ore 19.00 – 20.30 Corte Complesso ex Scuole Pie WINE TASTING a cura di PUGLIAEXPÒ Top & Pop Wine relatori: Duccio Armenio e Giacomo Mojoli Ticket euro 15,00 – Info e prenotazioni 392 3471785 (ore 10-13 e 16-20); ore 19.00 – 22.00 Itinerante per le vie del centro storico e sul lungomare WINE&MUSICA Street Band – Come bere a ritmo di musica; ore 20.00 – 21.30 Giardino ex Convento Santa Chiara WINE&FOOD STORIES – Laboratori tra vino e cibo Il vino rosato. Tradizione o moda? con Pino De Luca Ticket euro 15,00 – Info e prenotazioni 392 3471785 (ore 10-13 e 16-20); ore 20.00 Cortile Complesso ex Scuole Pie (Corte degli Artigiani) TRADIZIONI DA RACCONTARE Apulian lifestyle con Felice Ungaro Health Marketplace – Presidenza Regione Puglia; ore 22.00 – 23.30 Corte Complesso ex Scuole Pie WINE&MOREVino e distillati tra fumo e fave di cacao con Michele Di Carlo ed Enzo Scivetti Ticket euro 10,00 – Info e prenotazioni 392 3471785 (ore 10-13 e 16-20); Itinerante WINE&MORE Camper Wine Annunciation in giro per quartieri a portare la lieta novella.

Martedì 5 giugno

Ore 10.00 Auditorium ex Convento Santa Chiara FORUM Nuove idee di lavoro per la Puglia che verrà. Giovani e professioni, passioni e linguaggi conduce Michele Peragine intervengono: Loredana Capone, Silvio Maselli, Luigi De Bellis, Giuseppe Savino, Pierangelo Argentieri; ore 18.30 Palazzo Nervegna – Sala della Colonna LETTURE DIVINE – Giusy Santomanco con Inchiostro di Puglia Gabriella Genisi presenta «La teoria di Camila»; dalle ore 19.00 Lungomare Regina Margherita WINE&FOOD EXPERIENCE Brindisi in festa Le migliori cantine vinicole della Puglia presentano le loro produzioni in accostamento ad una selezione di street food pugliese; ore 19.00 – 20.30 Corte Complesso ex Scuole Pie WINE TASTING a cura di PUGLIAEXPÒ Puglia, la nuova frontiera a Sud Est del mondo delle bollicine relatori: Duccio Armenio e Davide Gangi Ticket euro 15,00 – Info e prenotazioni 392 3471785 (ore 10-13 e 16-20); ore 19.00 Lungomare Regina Margherita WINE&ARTE gli studenti del liceo artistico «Edgardo Simone» interpretano in pittura il connubio città-vino; ore 19.00 – 22.00 Itinerante per le vie del centro storico e sul lungomare WINE&MUSICA Street band – Come bere a ritmo di musica; ore 22.00 – 23.30 Corte Complesso ex Scuole Pie WINE&MORE Vino e distillati tra fumo e fave di cacao con Michele Di Carlo ed Enzo Scivetti Ticket euro 10,00 – Info e prenotazioni 392 3471785 (ore 10-13 e 16-20); Itinerante WINE&MORE Camper Wine Annunciation in giro per quartieri a portare la lieta novella.

