Vignacastrisi  celebra i sapori del Salento, al via la “Festa dell’Orecchietta” 2018

L’attesa è finalmente terminata per turisti e visitatori che in questi giorni affollano copiosi il Salento, anche allo scopo di partecipare a eventi come questo.

Nella serata di ieri, a Vignacastrisi, la Las Vegas del Salento, denominata così per via di una fiorente attività di recupero, ristrutturazione e riqualificazione di vecchie case, ville e masserie adibite a Bed & Breakfast, da mettere a disposizione dei circuiti turistici cui si è dato vita negli scorsi anni, a pochi passi dai mari di Castro e Santa Cesarea Terme, ha preso il via l’edizione 2018 della Festa dell’Orecchietta.

Due serate a base di orecchiette, preparate dalle sapienti mani della massaie e piatti tipici. Il tutto accompagnato da fiumi di vino e ottima musica. Una manifestazione all’insegna del divertimento che riunisce giovani e meno giovani nel corso della stagione estiva.

L’8 e 9 agosto il borgo salentino accoglierà i suoi ospiti col gusto caratteristico della regina della cucina salentina. Da 30 anni l’evento è un appuntamento immancabile, dove, i cuochi e i volontari dell’Associazione Parabola a Sud offrono l’autenticità dei sapori e delle atmosfere di una volta.

Nel corso della due giorni, infatti, si alternano ai fornelli per offrire un menù imperdibile con piatti di orecchiette alla leccese, carne alla griglia, anguria fresca e buon vino locale. Inoltre, novità di quest’anno, le cantine locali apriranno i loro banchi nelle caratteristiche corti per degustazioni di vino a km 0.

La festa si svolge intorno alla piazza e lungo le stradine laterali, per scoprire e conoscere gli angoli nascosti e più caratteristici di questo splendido pezzo di Salento.

