Caprarica scalda i motori, questa sera taglio del nastro per la “Festa te la uliata” 2018

Ancora poche ore e nella Città dell’Olio, Caprarica di Lecce, prenderà il via l’edizione 2018 della “Festa te la uliata”.

Giunto al 15emo appuntamento, l’evento celebra, la piccola puccia con le olive nere, recentemente insignita del marchio di denominazione comunale di origine (De.C.O.) e si svolgerà dal 26 al 29 luglio, giorni in cui, nella cittadina salentina saranno attesi migliaia di turisti e visitatori. La manifestazione, inoltre, sostiene da sempre le campagne di ActionAid Italia.

“In questo quindicesimo anno di attivismo abbiamo rivolto tutta la nostra attenzione ai giovani e al territorio. Aiutando un gruppo di giovani salentini che non studiano o non lavorano ci siamo proposti di gettare le basi, insieme ad ActionAid Italia, per una società più giusta e più responsabile che non escluda nessuno”, afferma Francesco Falco, presidente ActionAid Lecce.

Una festa quella cui si potrà assistere e partecipare che dà ampio spazio alla cucina e alla musica, ma anche e soprattutto alla solidarietà: a conclusione dell’evento l’associazione avvierà un progetto di inclusione sociale che prevede borse di studio e percorsi di empowerment per giovani salentini che non studiano o non lavorano. Tutti possono contribuire a sostenere questa iniziativa. È Sufficiente collegarsi alla piattaforma di crowdfunding “www.produzionidalbasso.com” e cercare il progetto “Un’orchestra per il sociale”. Per questo il Centro Servizi Volontariato Salento, da sempre vicino al lavoro di ActionAid Lecce, ha deciso di patrocinare l’evento.

“L’attenzione della Festa te la Uliata verso i fenomeni sociali che ci circondano sposa un’idea g-local che esalta le tradizioni e contaminazioni per farle diventare elemento vitale nel mondo in cui viviamo. L’Uliata non è solo un prodotto De.Co. non è solo una festa, è anche un sentimento che nasce nella tradizione e rivive nello spirito solidaristico degli organizzatori e della comunità che gli è da sempre affianco”, dichiara, invece, Paolo Greco, sindaco di Caprarica di Lecce.

La festa si svolgerà tra frantoi aperti, mercatini di arte, artigianato ed enogastronomia, strade e corti allestite e illuminate, area bimbi ed esposizioni.

Nel corso dell’appuntamento saranno tante, altresì, le esibizioni musicali che si alterneranno durante le giornate.

Si parte questa sera con “Io, te e Puccia”; il 27 luglio, poi, “I scianari” e “Gruppo folk 2000”, il 28 saliranno sul palco i “Tamburellisti di Torrepaduli” e “Folkalore” e il 29, ultima giornata di festa, l’Orchestra Popolare “La Notte della Taranta” diretta dal maestro Daniele Durante che chiuderà l’evento con un concertone a sostegno di ActionAid.

Ultima modifica: 26 luglio 2018 9:48