A Caprarica la cucina di qualità è diventata un Vizio

Come si è consolidata la grande tendenza culinaria del Vizio del Barone?

La nostra offerta è cresciuta notevolmente, proprio quest’anno abbiamo inserito nuovi primi piatti ai frutti di mare come gli spaghettoni all’astice, tagliolini cozze e vongole, ecc… Abbiamo spinto di più sul pesce fresco in generale, perché è molto richiesto da quella clientela più consapevole, oltre ovviamente ai piatti tipici della cucina salentina e della nostra in particolare: muersi fritti, ciceri e tria, sagne ncannulate, turcinieddhi e pezzetti di cavallo, giusto per citare i più richiesti e i più rinomati.

Ricordiamo che anche quest’anno c’è la novità del giardino all’aperto.

Si il giardino è il fiore all’occhiello del Vizio del Barone già da qualche anno, abbiamo voluto investire ampliando gli spazi, in considerazione delle presenze importanti di turisti che si sono avute nel Salento negli ultimi 5/6 anni. Quest’anno però il turista sembra tardare, almeno sul versante Adriatico, magari a causa del tempo ballerino e del maestrale che ha imperversato, chissà…

Il vostro punto di forza?

La nostra forza è la tradizione ormai da 17 anni, con le tipicità locali e i piatti preparati personalmente come facevano le nonne di una volta, il prodotto fresco e il pescato del giorno che offriamo, preparato in mille modi, all’interno di menù dedicati a diversi pubblici, con grande risalto alla cena del turista, una iniziativa fortunata, che ha catalizzato negli anni presenze importanti. Qualità e freschezza è il binomio della nostra ristorazione.

