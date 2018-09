Panettone Day, il pasticcere Luigi Tramonte conquista il quinto posto e Iginio Massari

«Confrontarsi con un’icona della pasticceria italiana come il panettone è una grande sfida per chi svolge il nostro mestiere e vedere la mia creazione trionfare tra le migliori cinque su oltre 200 interpretazioni in un concorso così prestigioso mi da l’entusiasmo per continuare a crescere e affrontare nuove sfide».

Sono queste le parole del maestro salentino Luigi Tramonte volato a Milano per partecipare alla finale del concorso «Panettone Day 2018». Una competizione voluta per celebrare un simbolo della pasticceria italiana e valorizzare le realtà artigianali più interessanti del Belpaese.

L’ultimo step era in programma sabato 15 settembre, quando le 25 realtà artigianali provenienti da tutta la Penisola che avevano sbaragliato l’agguerrita concorrenza a suon di gustose creazioni, si sono sfidate davanti ad una giuria di esperti, capitanata da Iginio Massari, considerato un vero e proprio guru nel settore.

Il maestro della pasticceria Roxy di Martignano ha conquistato un meritato quinto posto nella categoria “Panettone Tradizionale”. Grande l’emozione di Tramonte che ha visto premiati la tenacia e la disciplina con cui ha affrontato le diverse fasi di questo prestigioso concorso.

Il Temporary Store di Milano: speciale inaugurazione con Iginio Massari

L’esperienza per il pasticcere salentino non è ancora finita. Il suo panettone e quello degli altri finalisti sarà esposto nel Temporary Store in Corso Garibaldi 42, per tutto il mese di ottobre. L’inaugurazione, prevista per giovedì 4 ottobre, avrà come protagonista il maestro Iginio Massari che condurrà una speciale degustazione in cui i lievitati saranno proposti in pairing al cocktail signature ideato da Andrea Paci, famoso mixologist.

