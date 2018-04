Cresce l’attesa per la III Edizione di Suoni e Sapori del Salento e di Puglia

A due mesi dall’evento che sarà dall’1 al 3 giugno, Otranto, si prepara ad ospitare una delle manifestazioni più importanti dell’estate, “Suoni e Sapori del Salento e di Puglia” dedicata all’enogastronomia pugliese. Attese migliaia di persone.

La “tre giorni”

La città idruntina, famosa per essere il punto più ad est d’Italia, un gioiello del Salento, un ponte fra Occidente ed Oriente, un territorio pieno di spiagge caraibiche, un luogo ricco di storia, arte, cultura, tradizi oni e di ricorrenze, sarà la cornice ideale per questo evento, una “tre giorni” enogastronomica alla (ri)scoperta delle eccellenze pugliesi. L’iniziativa è organizzata da Music Empire Agenzia Eventi con il patrocinio del Comune di Otranto. Si tratta di un evento dedicato alla valorizzazione e alla promozione delle tradizioni culturali ed enogastronomiche della nostra terra, la scoperta dei migliori vini del territorio ed una selezione di birre artigianali.

Degustazione “made in Puglia”

La kermesse prenderà vita tra esposizioni, degustazioni e vendita del made in Puglia: dall’olio extra vergine di oliva, alla salsa di pomodoro, dai salumi, ai formaggi tipici, dalle conserve, ai taralli, dalla ricotta forte, al pecorino primo sa le, dalla pasta artigianale, fino al miele. Una vera passeggiata dove orecchie e palato si arricchiranno di suoni e sapori.Anche quest’anno, per tutti gli appassionati del buon palato, non mancherà lo showcooking dello Chef Ivan Tronci, con esperienza in 3 stelle Michelin, ambasciatore di “The Best Chef” e di “Chef Maître”, già giudice a “Masterchef” in Portogallo.

Musica popolare

Un concerto di artisti di musica popolare con musicisti di livello internazionale di origini Salentine apriranno questi tre giorni di degustazioni e musica. Non resta che attendere tutte le novità per vivere anche questa volta l’evento che aprirà l’estate salentina, un percorso enogastronomico dal centro stori co al lungomare nella città dei martiri, uno dei borghi più belli d’Italia.

Di Serena Pacella Coluccia

Ultima modifica: 1 aprile 2018 13:03