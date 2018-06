San Nicola e ‘Santu Ronzu de lu ragànu’. Tutto pronto a Caprarica di Lecce per la festa patronale

Come in tutti i paesi del Salento, grandi e piccoli, anche Caprarica di Lecce sta ‘lavorando’ intensamente per preparare la Festa patronale in onore di Sant’Oronzo e San Nicola, in programma dal 22 al 24 giugno 2018. Un appuntamento che si ripete, anno dopo anno, mantenendo sempre saldo il legame tra la fede cristiana e la cultura di un popolo.

Un patto tra religione e tradizione che hanno reso uniche le celebrazioni in onore dei Santi protettori di una città: dalla processione dei fedeli alle luci scintillanti delle luminarie, dal concerto della banda alla suggestione creata dallo spettacolo pirotecnico. Tutti “ingredienti” che hanno incantato i tanti turisti in vacanza nel tacco dello Stivale che inseriscono le feste patronali nei loro tour alla scoperta di questa terra che ha tanto da offrire.

A Caprarica, esattamente come accadeva tanti anni fa, l’organizzazione della ‘manifestazione’ voluta per venerare i due vescovi serve a riaccendere lo spirito di comunità, a unire le generazioni, a ricordare la devozione per San Nicola di Myra (che risale all’epoca bizantina) e per Sant’Oronzo che salvò il paese da un violento uragano tanto che, ancora oggi, viene chiamato «Santu Ronzu te lu racànu». Per ringraziare il vescovo di Lecce dello scampato pericolo grazie alla sua intercessione, gli abitanti lo hanno voluto come Patrono.

Tre i giorni di festa, forse la più importante e più attesa dal paese, e un programma ricco di eventi civili e religiosi che si concluderà con lo spettacolo di cabaret degli Scemifreddi e l’intrattenimento di Balla Italia.

Si parte venerdì 22 giugno 2018, con la ‘vigilia’:

Alle 19.30 presso la Chiesa parrocchiale si terrà la Santa Messa celebrata da Mons. Donato Negro, Arcivescovo di Otranto. Una volta conclusa, comincerà la processione.

Alle 20.30 il corteo per le strade del paese sarà accompagnato dal Gran Concerto Bandistico città di Conversano. All’arrivo dei simulacri dei Santi Patroni in piazza Vittoria si procederà all’accensione delle luminarie della ditta “Salento Luminarie” di Ernesto Palma. A seguire la consegna delle chiavi del paese ai Santi Nicola e Oronzo da parte del Sindaco.

Alle 22.30, al rientro in Chiesta, lungo via Cisterna Vecchia, si potrà assistere alla spettacolare batteria figurata a cura della ditta Pirosud da Latiano.

La serata sarà poi allietata dal Gran Concerto Bandistico della Città di Conversano.

Sabato, 23 giugno

Il giorno della festa saranno celebrate due Sante messe, alle 9.30 in Piazza Vittoria e alle 19.30 presso la Chiesa parrocchiale. Per quanto riguarda le celebrazioni civili, invece, alle 8.30, il Concerto Bandistico città di Surbo darà il via al programma musicale esibendosi in piazza e nelle principali stradine del paese.

Alle 21.00, come per la vigilia, è in programma l’accensione delle luminarie della ditta “Salento Luminarie” di Ernesto Palma e, a seguire, lo spettacolo pirotecnico di piazza.

La serata sarà allietata dai Gran Concerti Bandistici della Città di Racale e della Città di Surbo.

Domenica, 24 giugno 2018

La festa continua un via San Francesco Greco con Balla Italia. In programma anche lo spettacolo di cabaret in compagnia degli “Scemifreddi”.

Ultima modifica: 21 giugno 2018 16:41