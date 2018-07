‘Tesoro nascosto del Sud Italia’, per Group Voyagers inc Lecce è tra le 8 belle destinazioni del Bel Paese

Di riconoscimenti il capoluogo salentino ne ha avuti tanti negli anni più recenti e la riprova ne è l’afflusso turistico che anno dopo anno registra numeri sempre più importanti.

Nella Bella Italia, Lecce è tra le mete da non perdere. Parola di Group Voyagers, Inc. considerato il più grande tour operator del mondo.

Group Voyagers, Inc. è conosciuta anche come la “famiglia di marchi Globus” che includono i marchi Globus, Cosmos, Avalon Waterways e Monograms. Il Gruppo è specializzato in viaggi e turismo di gruppo accompagnati per crociere fluviali e compagnie di pacchetti di viaggio indipendenti commercializzati in tutto il mondo.

Group Voyagers, Inc. “rilancia Lecce, addirittura tra le 8 belle destinazioni italiane facendo un paragone non azzardato con Roma e Firenze” scrive il presidente dello Sportello dei diritti.

Nella versione online si legge che

“E ‘tempo di innamorarsi di nuovo dell’Italia per la prima volta. Al di fuori delle città spettacolari d’ Italia, i viaggiatori possono trovare alcuni dei paesaggi più belli del pianeta”

.

“Tra tesori nascosti del Sud Italia c’è Lecce, descritta come la Roma del Barocco e la Firenze del Sud. Lecce fu anche considerata la “città più bella d’Italia ” dal viaggiatore del XVIII secolo Thomas Ashe. Qui i viaggiatori possono arricchirsi la vita trasformando destinazioni straniere in porti familiari, dove le spese di viaggio sono dimenticate e sostituite da valore personale.”

“Ormai – afferma Giovanni D’Agata – sono quotidiani i riconoscimenti e gli apprezzamenti di caratura internazionale per le amenità di Lecce e del Salento che dovrebbero indurre tutti gli operatori a continuare a garantire non solo un’offerta turistico ricettiva sempre più in grado di soddisfare ogni richiesta del turismo mondiale, ma anche la conservazione delle bellezze che rendono unica e così gradita questa realtà”.

Un invito “all’ offerta turistica di qualità” totalmente condiviso dalla nostra testata.

Ultima modifica: 18 luglio 2018 17:28