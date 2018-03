Milioni di euro di fatturato all’anno, vivere di turismo si può!

Danilo Beltrante ha un sorriso a tratti timido ed emozionato, a tratti sicuro e fiero ed è proprio con l’umanità di questo suo atteggiamento che conquista il pubblico mentre scandisce un messaggio lapidario ed immediato: “L’Italia è il Paese con il maggior numero di siti Unesco al mondo ed è vocata naturalmente all’accoglienza, vivere di turismo si può, anzi si deve!”.

“Vivere di Turismo”, Dario Flaccovio Editore, è il suo primo libro ed il tour di presentazione ha avuto inizio a Supersano Giovedì 29 Marzo ed è proseguito ieri a La Feltrinelli di Lecce.

Chi è Danilo Beltrante

Imprenditore e formatore di origine salentina, classe ’80, laureato in Gestione delle risorse umane. La sua avventura di uomo d’affari ha inizio già durante il periodo universitario quando, per pagarsi gli studi, subaffitta le camere vuote dell’appartamento in condivisione con altri studenti. Il suo successo è raccontato nel libro “Vivere di turismo. Guadagna affittando immobili anche se non ne possiedi e non hai capitali.”, un manuale che, per Beltrante, non è solo business ma rappresenta anche un modo per contribuire alla crescita umana e professionale delle persone che investono nel settore extra alberghiero.

Il libro

“Vivere di Turismo” racconta la storia di un uomo che ha realizzato i suoi sogni e promette di svelare come ottenere risultati incredibili utilizzando l’approccio imprenditoriale dell’autore. Beltrante concentra, infatti, nelle pagine del volume indicazioni pratiche, spunti strategici e consigli per guadagnare con gli affitti turistici partendo da zero e trasformando il turismo nella propria professione.

Un volume imperdibile per chiunque voglia approfondire ed indagare le dinamiche di un settore economico in costante espansione e ricco di opportunità.

a cura di Armenia Cotardo

Ultima modifica: 31 marzo 2018 15:33