Tutto pronto per il Corteo Storico in onore della Madonna della Neve. Appuntamento a Copertino dal 3 agosto

Anche quest’anno a Copertino si commemora il Corteo storico medievale in onore della Madonna della Neve. La manifestazione, giunta alla 43a edizione, rievoca il momento in cui Manfredi di Svevia, principe di Taranto e conte di Copertino, volle dedicare la locale Chiesa Madre alla Vergine Maria della Neve. Da allora questo titolo collega spiritualmente il tempio copertinese alla Basilica di Santa Maria Maggiore, che sorge sul colle Esquilino di Roma, in cui nella notte tra il 4 e il 5 agosto del IV secolo nevicò eccezionalmente, nonostante il calore della stagione estiva.

I festeggiamenti si ripetono ormai dal 1976 e durano per tre giorni durante i quali nella splendida cornice del centro storico, il 3 agosto si svolgono i giochi medievali con gli atleti dei cinque casali Cittadella, Casole, Mollone, Cigliano e Cambrò che si sfideranno per conquistare il Palio della Madonna della Neve, il torneo Freccia d’oro, il Palio delle Botti.

Il 4 agosto, dopo i rituali religiosi officiati nella Basilica Pontificia Minore di Santa Maria ad Nives, si terrà un concerto dell’ensamble di musica antica “Laus nova” diretto dal maestro Francesco Napolitano.

Uno dei momenti più attesi della kermesse è sicuramente quello in cui il 5 agosto si snoda per le vie cittadine il corteo storico, con quasi 150 figuranti che ne prendono parte, tutti in costumi d’epoca medievale. Ad impersonare il conte Manfredi e la contessa Beatrice saranno due copertinesi doc, l’attore e regista Walter Nestola e la ballerina classica Deborah Raganato. Lungo il percorso si potranno ammirare gli Sbandieratori Battitori Nzegna di Carovigno, i Figuranti Medievali nel Borgo Antico di Leverano, gli Artisti di strada dell’associazione Stranivari di Parabita e i Tamburini del Rione Cittadella di Copertino, diretti da Roberto Doremi. Seguirà la cena medievale e la 1a edizione di “Pane e vino, profumi della nostra terra”, percorso enogastronomico organizzato con la collaborazione delle attività commerciali del centro storico.

«Nel corso degli anni – dichiara il presidente del comitato “Madonna della Neve”, Raffaele Strafella – il corteo storico ha acquisito un’attenzione che va oltre il territorio provinciale nel coinvolgere gran parte delle associazioni ed enti religiosi, bambini, giovani e adulti ma soprattutto nel richiamare numerosi turisti che desiderano vedere i figuranti e gli artisti di strada che si esibiscono. Con questo progetto vogliamo far conoscere la citta di Copertino con il suo paesaggio, l’arte, le tradizioni storico-culturali e religiose di cui il territorio salentino è parte integrante di una porzione del bacino del Mediterraneo, da sempre incrocio di diverse culture e religioni».

