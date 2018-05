Estate, tempo di “Flashback”. Il 3 Maggio prima tappa a Diso con i Los Locos

Ricordi, per fermare il tempo a ritmo delle emozioni. “Flashback”, il progetto artistico firmato dalla Best Production di Salvatore Mauro è pronto per tornare nelle piazza del Salento e vivere da protagonista l’estate del tacco d’Italia. Musica, danza, ricordi ed effetti speciali, grazie ad esibizioni dal vivo, sorprese e la partecipazione di diversi big della musica italiana.

Il 3 Maggio con i Los Locos

La nuova edizione per l’estate 2018 partirà da Diso, il prossimo 3 maggio dalle ore 21, in occasione dei festeggiamenti in onore dei Santi Apostoli Filippo e Giacomo, che porterà sul palco anche i Los Locos. Il format, dopo il successo registrato nella scorsa stagione, ritorna con tante novità e con il rinnovato obiettivo di racchiudere in un unico spettacolo una mega area-live, con scenografie complete e un cast d’eccezione. Due speaker, per l’occasione Marco Rollo da Radio Rama e Alessia Cuppone da Radio Norba, guideranno questo lungo viaggio fatto di esibizioni canore (con Sara Della Tommasi ed Elena De Salve), coreografie danzanti a cura del corpo di ballo composto da 15 ballerini del Centro Studi The Best, spettacolari esibizioni di aerial acrobatic performer e pole dance e selezioni musicali da ballare, da vedere grazie a speciali contributi video e soprattutto da vivere. Il tutto in un vortice di sensazioni che, utilizzando per l’appunto l’artificio del “flashback”, racconteranno due ore no-stop di emozioni e di ricordi, spaziando dagli anni ’80 al Duemila.

Si balla

Poi spazio, dalle ore 22. allo storico duo formato da Roby “Borillo” Boribello e Paolo Franchetto, da oltre 20 anni emblemi della musica latina in Italia, proseguiranno la lunga tournèe che li vede ancora star in tante piazze d’Italia e d’Europa. Si ballerà senza sosta con i Los Locos e con il loro sfrenato mix di tormentoni come “Macarena”, “Tic Tic Tac” o “La Vuelta” e i inediti e con i brani di “Bailando – The History”, l’ultima produzione discografica.

Ultima modifica: 1 maggio 2018 18:00