Sole, mare, musica e “concertoni”: il Primo Maggio nel Salento è festa

Le belle giornate ormai sono arrivate e, forse, anche con un po’ d’anticipo rispetto alla tabella di marcia classica. Un’estate in anticipo che, dunque, non fa altro che aumentare il numero di eventi all’aperto nel territorio salentino. Le previsioni meteorologiche, quindi, vanno di pari passo con quelle “turistiche”, per le quali si prospetta un incoming di vacanzieri molto alto. L’occasione è giusta, allora, per segnalare alcuni appuntamenti di festa previsti nel giorno del Primo Maggio, festa dei lavoratori, nella provincia di Lecce. Elencarli tutti sarebbe impossibile, ma eccone alcuni.

Dodici ore di aggregazione sociale, musicale e culturale. Un intera giornata che tende a promuovere la cultura musicale per diverse fasce di età, sollecitando tante spinte culturali e musicali. Ancora un volta il Crime Room sceglie il Parco di Belloluogo, a Lecce. Un luogo di inestimabile caratura storico che riteniamo possa essere attrattore e veicolo per la conoscenza dei luoghi. Questa volta il format, si pone l’obiettivo di offrire un contesto moderno e accessibile a tutti. Maggiori informazioni sulla pagina facebook dell’evento.

In occasione della Festa del Lavoro, martedì 1 maggio torna nel Salento il musicista spagnolo Tonino Carotone che per la prima volta si esibirà con la band locale Gli Avvocati Divorzisti. Dopo un inverno e una primavera ricchi di live sui palchi del Salento e non solo, Gli Avvocati Divorzisti passano da Santa Caterina per far cantare a squarciagola tutti gli amanti della musica italiana. Brillano fra le loro cover i successi degli anni ’60-’70-’80, da Nicola di Bari a Pino Donaggio, da Lucio Dalla a Rino Gaetano. L’ensemble capitanato da Carlo Adamo (già frontman del gruppo musicale ‘I Misteri del Sonno’) è composto da Riccardo Lobbene, in arte il Maestro Bondi (tastiera), Dario Ancona (basso) e Francesco Manni (batteria). Il gruppo, in occasione di questo incontro musicale senza precedenti, propone un’originale miscela di canzoni, proponendo pezzi storici del repertorio italiano, rivisti in maniera del tutto originale.

Dopo un’ora di concerto, il poeta di strada e musicista stravagante, Tonino Carotone si unirà al gruppo e si esibirà con Gli Avvocati Divorzisti accompagnando il pubblico in un sound unico dalle originali rivisitazioni. Due ore di musica in una location d’eccezione: l’1 maggio vista mare con Gli Avvocati Divorzisti. Dopo il concerto si svolgerà uno speciale dj set a cura di Graziano Lagna. Ingresso libero – start ore 16.00.

L’Associazione di Volontariato “Il Sole” in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale “Mauro Carratta” organizza il Concertone del 1° Maggio 2018 presso struttura tensostatica Lug “Da Charlotte” in Via A. Sabato, a Taurisano, start ore 16.00. Si esibiranno: Jamaica , Skarkanizzi, Angela Colona, Funk Off e Thunderblack. Durante l’evento si svolgeranno spettacoli di cabaret e animazione con Ronny Show. Nell’ambito dell’evento si svolgerà il “Contest Murales” – primo premio 300 euro. Iscrizione gratuita.

Kurumuny in collaborazione con l’Associazione Ambrò e con il patrocino del Comune di Martano presenta la XVII edizione del Primo Maggio. Tessera sociale di 5 euro, valida per la sola giornata di Martedì. Un grande rito laico che si rinnova da diciassette anni e che celebra l’uomo, il lavoro e la salvaguardia delle radici, i diritti e la multiculturalità, con una lunga giornata che comincerà con le prime luci del mattino e proseguirà fino al tramonto, tra musica, arte, solidarietà, libri, vino, pane e carne arrosto.

Un punto di incontro in cui ognuno è protagonista, dove generazioni diverse si incrociano per condividere il companatico e le idee, i desideri, i bisogni. Tutto il programma della giornata, leggibile cliccando sull’evento facebook.

Il 1° maggio di Zeus Beach sarà all’insegna del fitness e del wellness: un ricco programma di attività gratuite! Per tutte le info e i dettagli, ecco il link all’evento ufficiale. Nella giornata, inoltre, sarà aperto il parcheggio adiacente alla litoranea, con due ingressi: Ingresso Sud e Ingresso Nord. Trekking e canoa a Porto Badisco: storie di mare. Un bellissimo programma, quello organizzato da Canoe Club Badisco. Infine, da non perdere assolutamente la Festa Patronale che si tiene a Diso, in questi giorni.

Leccenews24.it, inoltre, coglie l’occasione per ricordare massima prudenza alla guida, considerando il viavai previsto lungo le arterie provinciali salentine. Ecco il calendario dei controlli diramato dalla Polizia Provinciale per il mese di maggio.

Ultima modifica: 30 aprile 2018 15:50