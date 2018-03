Turismo, animazione, musica. Nel Salento, il weekend che precede la settimana di Pasqua è ricco di eventi

Non sarà certo l’improvviso ritorno del freddo a fermare la voglia di divertimento che caratterizza la provincia di Lecce. Nel weekend prima di Pasqua, infatti, il Salento propone un ricco programma di eventi grazie al quale l’utente possiede davvero l’imbarazzo della scelta. Sono davvero tante le iniziative, spesso veicolate attraverso le pagine ufficiali dei social network, che permettono agli internauti di informarsi e, di conseguenza, scegliere l’appuntamento più congeniale. Sebbene sia praticamente impossibile elencare ogni manifestazione o kermesse organizzata sul territorio, la redazione di Leccenews24.it ne propone qualcuna, cercando di suggerire al lettore delle idee in più.

Giornate del FAI di Primavera

Palazzo Carafa sarà tra gli oltre 1000 luoghi eccezionalmente aperti al pubblico per la 26esima edizione delle Giornate Fai di Primavera, previste sabato 24 e domenica 25 marzo in tutta Italia.

Quest’anno la Delegazione FAI di Lecce, in collaborazione con Apulia Film Commission, propone l’itinerario “FAI … da Set” che prevede l’apertura eccezionale di beni monumentali che sono stati anche location di film. La città di Lecce aprirà le porte di Palazzo Carafa set del film “Una donna per amica” di Giovanni Veronesi, Palazzo Famularo e Palazzo Tamborino Cezzi entrambi set del film “Mine Vaganti” di Ferzan Ozpetek.

Earth Hour

Earth Hour è il più grande evento globale che unisce cittadini e comunità di tutto il Pianeta nella lotta ai cambiamenti climatici. Quest’anno si terrà il 24 marzo. Il Comune di Lecce ha riposto all’appello del Wwf patrocinando le iniziative che si terranno in città in questa occasione e partecipando attivamente. In linea con lo spirito dell’Earth Hour, che chiede un gesto semplice a favore della riduzione delle emissioni e del contrasto all’inquinamento, sarà spenta l’illuminazione di Porta San Biagio e di Piazza Italia dalle ore 20.30 alle 21.30. A partire dalle 18, nella stessa piazza, sarà presente un banchetto informativo del Wwf.

Lecce Cosplay & Comics

Torna a Lecce in Piazza Palio, il 24 e 25 Marzo, la Convention del Fumetto più popolare del Salento e tra le più importanti in Puglia. Lecce Cosplay & Comics aspetta tutti gli appassionati della “nona arte” e non solo. Games, ospiti, youtuber e tanto altro. Lecce Cosplay & Comics è un evento organizzato dall’Associazione Guardiani della Galassia e dal Comune di Lecce. Per maggiori informazioni, nonché per conocere tutto il programma, consigliamo di visitare il sito ufficiale della manifestazione o, in alternativa, visitare la pagina facebook ufficiale.

Teatro

Non mancano nemmeno gli appiuntamenti teatrali, a cominciare dallo spettacolo intitolato “Mistero Profano – L’uomo dal fiore in bocca, Sgombero, La Giara” in programma stasera, 24 Marzo, al Teatro Comunale di Galatone.

Prosegue la stagione di teatro, musica e danza del Teatro comunale di Novoli promossa da Comune di Novoli, Teatro Pubblico Pugliese in collaborazione con la Residenza teatrale di Factory compagnia Transadriatica e e Principio Attivo teatro Sabato 24 marzo alle 21.00 ADRIANA POLO Quartet è in concerto con il tour di presentazione del disco d’esordio “Mani” della cantautrice Adriana Polo, uscito a luglio 2017 (Workin’ Label / I.R.D.).

Disco

Ultimi “calienti” appuntamenti di Marzo con le emozioni latine targate Boogaloo, “La Casita De La Salsa”, che anche questo Sabato ci propone una fiesta davvero entusiasmante. Come ogni fine settimana la protagonista indiscussa sarà sempre la migliore musica Latina, da cantare e da ballare grazie alle due spaziose e accoglienti sale da ballo. Divertimento ed allegria anche grazie all’animazione guidata, come sempre, dagli esplosivi Danilo de Giorgi e Maikel Coffiny.

Domenica 25 marzo, alle ore 21.30, appuntamento fisso con “Domingozo”. Una Domenica sera sera latina all’Area 51 di Novoli (LE), che ritorna come sempre puntuale. Domani, previsto uno speciale Stage di Reggaeton con Maikel Coffiny.

Stasera, inoltre, appuntamento con l’house music al Club America in lista tropical N30, con ingresso in lista.

Musica

Infine, appuntamento in Puglia con il primo tour di Thomas attraverso tutta l’Italia. Il giovanissimo talento si esibirà domenica 25 marzo alle Industrie Musicali (Area Industriale) di Maglie (LE) con i brani del suo omonimo disco, pubblicato per Warner Music Italy il 13 ottobre e arrivato rapidamente al n. 1 in classifica. I biglietti sono disponibili online su www.ticketone.it e nelle prevendite autorizzate.

