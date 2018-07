Parte nel nome di Gianni Brera la seconda edizione del “Festival dell’Arcimatto”

Un importante evento che parte dal Salento e ricorda la grande opera di un giornalista e scrittore che ha tracciato un solco indelebile nel giornalismo, soprattutto sportivo, quello che si svolgerà giovedì 26 luglio presso il Castello di Casamassella a Uggiano la Chiesa.

È stata presentata nella mattinata di oggi, presso la sala conferenze di Palazzo Adorno la seconda edizione del “Festival dell’Arcimatto – Gianni Brera tra giornalismo e letteratura”, evento organizzato dal Comune Uggiano la Chiesa, in collaborazione con Ordine dei giornalisti di Puglia, Menhir Salento, Tenute lu Spada e del Duca pasta artigianale.

All’incontro con gli operatori della comunicazione, hanno preso parte Antonio Gabellone, presidente della Provincia di Lecce; Salvatore Piconese, sindaco di Uggiano la Chiesa; Carmine Dipietrangelo di Tenute Lu Spada e Daniele Marsano, Pasta Del Duca.

L’evento sarà interamente dedicato, ripetiamo, alla memoria e all’arte di Gianni Brera, noto giornalista sportivo e scrittore, morto 26 anni fa in un tragico incidente stradale.

Come data è stata scelta quella del 26 luglio, perchè ricade nella giornata di giovedì, quando si svolgeva il “giovedì breriano”, giorno in cui Brera concludeva la giornata lavorativa con una cena in compagnia di amici e intellettuali, ristoro accompagnato sempre da un buon cibo, vino e racconti di storie tratti dal libro “Arcimatto”.

“Un Festival che, giunto alla sua seconda edizione, intende ricordare una delle figure più interessanti del giornalismo italiano. Lo faremo con intellettuali e giornalisti, molti dei quali sono stati suoi amici, suoi colleghi e suoi allievi”, ha dichiarato il sindaco di Uggiano la Chiesa Salvatore Piconese.

Gianni Brera ha cambiato il linguaggio del giornalismo sportivo in Italia. A lui si devono espressioni, utilizzate tutt’ora, tra le quali contropiede, libero, centrocampista, melina, goleador e celebri sono stati i soprannomi destinati ai calciatori: Abatino, rivolto a Gianni Rivera; Rombo di Tuono, per Gigi Riva; Boninba, Roberto Boninsegna; Stradivialli , per l’ex capitano della Juventus Gianluca Vialli. E non solo. Brera, infatti, fu il primo ad appellare con l’espressione “Il Cavaliere”, Silvio Berlusconi.

“Quest’anno ricorre il 26esimo anno dalla sua morte – conclude Piconese – e l’amministrazione comunale, insieme a Provincia di Lecce e Ordine dei Giornalisti di Puglia, grazie anche alla collaborazione di amici e sponsor, ha inteso promuovere questo evento dedicato interamente all’opera breriana. Bisogna sottolineare che scritti di Brera, con la loro creatività e innovazione culturale, hanno cambiato completamente il linguaggio del giornalismo sportivo. Molti dei termini breriani sono ormai penetrati e assimilati nella narrazione giornalistica nazionale. Ecco giovedì 26 luglio ricorderemo una delle figure intellettuali più belle e affascinanti del Novecento italiano”

Casamassella, frazione di Uggiano la Chiesa, si prepara, così, a ospitare un evento di ampia portata con ospiti quali: il figlio dello scrittore cui è dedicata la manifestazione Paolo, giornalista anch’egli; Claudio Rinaldi, vicedirettore de “La Gazzetta di Parma”; Claudio Valeri; vicedirettore di Rai sport; Cosimo Argentina, scrittore tarantino e Eugenio Tartanelli, sindaco di San Zenone al Po paese natale di Gianni Brera.

Beatriz Pardo

Ultima modifica: 20 luglio 2018 17:24