Matino si prepara a lanciare nuovi talenti. Appuntamento domani con il Festival Note d’Estate

Poco più di 24 ore e prenderà il via, in Piazza del Redentore a Matino, l’edizione 2018, la numero 11, del Festival Note d’Estate, organizzato dal Circolo Anspi “B.M. Teresa di Calcutta” col patrocinio del Comune di Matino, che quest’anno si presenta con un taglio prettamente cantautorale.

Saranno 14 i partecipanti divisi in 2 categorie: 6 per gli inediti e 8 per gli editi con un vincitore assoluto che si aggiudicherà il Trofeo Note d’Estate, più la realizzazione e produzione di un singolo, scritto dall’autore Nicco Verrienti, con videoclip e presentazione dello stesso a Sanremo Giovani con etichetta discografica (valore 2.000,00 €)

Anche quest’anno la direzione artistica è stata affidata all’autore cantante e produttore Nicco Verrienti. Nel corso della sua carriera ha scritto per Annalisa, Giusy Ferreri, Dear Jack, Francesco Renga, Alessandra Amoroso, Emma e Chiara.

Presidente di giuria e ospite il produttore, autore e cantautore Roberto Casalino: autore di diversi successi italiani tra cui “Non ti scordar mai di me” e “Novembre” D Giusy Ferreri; “Cercavo amore” di Emma Marrone; “Distratto” di Francesca Michelin; “L’essenziale” di Marco Mengoni. Nel 2017 è nel cast degli autori della nuova edizione del talent “Amici di Maria De Filippi” con il compito di supportare i ragazzi nel loro percorso all’interno della scuola. Durante la serata si esibirà in un concerto acustico.

Aprirà la serata la Violinist Performer Chiara Conte con l’accompagnamento dei ballerini del Centro Danza Silphide di Melissano.

Al timone della serata il poliedrico e travolgente Antonio Cavalli con la partecipazione comica dell’artista Valentina Persia, vincitrice indiscussa di diverse edizioni della famosa trasmissione televisiva “La sai l’ultima?”.

L’evento sarà seguito e commentato in diretta dagli speaker di Radio Venere e Peter Pan e dall’emittente televisiva “Canale 85”. Per restare sempre connessi www.notedestate.it, Pagine facebook note d’estate.

Ultima modifica: 4 agosto 2018 10:19