Dieci anni senza il re del tamburello, ad Aradeo è la notte de lu Zimba

Voci, suoni, ritmi, balli e canti racconteranno la “Notte de lu Zimba”, uno degli eventi estivi più emozionanti, all’interno del programma della Festa Estate allestito dall’Amministrazione Comunale di Aradeo.

Il sindaco Luigi Arcuti e l’Assessore alla Cultura Georgia Tramacere hanno coinvolto tante associazioni del paese per valorizzarne l’immagine e promuovere lo sviluppo culturale e turistico. Tutti di livello gli appuntamenti proposti: musica, teatro (curato da Koreja), danza, sport, cinema, scacchi in piazza e molto altro.

Per la piccola comunità di Aradeo, in occasione del decimo anniversario dalla scomparsa del noto artista aradeino Pino Zimba, saranno in tanti a suonare per il suo compleanno e l’amministrazione ha voluto dedicargli una giornata di festa e intitolare l’anfiteatro all’indimenticato cantore e tamburellista salentino, voce ed animatore della pizzica.

È stato tra i personaggi più popolari e apprezzati, trascinatore ed animatore di concerti e serate, ha raccolto ed unificato nel suo pubblico anime diverse per generazione, radici culturali e geografiche. Particolare era la sua attenzione verso i giovani, manifestatasi costantemente con la disponibilità a insegnare, confrontare, sperimentare insieme, tecniche e tonalità.

Divenne celebre con il film “Sangue vivo” di Edoardo Winspeare, quando era con gli Zoè. A dieci anni esatti dalla sua scomparsa, nel giorno del suo compleanno, Pino Zimba è ricordato e anche un po’ celebrato, “è stato un maestro del ritmo”, spiega Michele Bovino, operatore culturale di Aradeo che presenterà la serata.

Dopo la cerimonia di intitolazione dell’anfiteatro, alla festa, organizzata dalla famiglia, con in testa l’erede naturale, Edoardo, parteciperanno, mercoledì 18 luglio dalle 21,00, presso la Villa Comunale: Uccio Casarano, Gruppo Zoè, Rossano Ruggeri, Simone Longo, Gabriella Murciano, Giuseppe Anglano, Claudio Miggiano, Raffaella Aprile, Mattia Carluccio, Cesko, Puccia, Nandu Popu, Ruggiero Inchingolo e altri.

“Pizzicarella mia pizzicarella, lu caminatu tou pare ca balla, a ddu te pizzicau ca no te scerne, sutta allu giru de la suttana”. Lo si vuole ricordare così Pino Zimba, il cantore della terra del sole, con il primo versetto di “Pizzicarella”.

di Serena Pacella Coluccia

Ultima modifica: 15 luglio 2018 20:56