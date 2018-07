Notte della Taranta 2018, scoperto l’ultimo asso. La popstar LP ospite del concertone del 25 agosto

Il festiva de La Notte della Taranta scopre l’ultimo asso. Dopo l’annuncio del successore di Raphael Gualazzi alla direzione dell’Orchestra Popolare, oggi è stato svelato il tassello finale di un evento che va avanti da 21 anni.

Sarà Laura Pergolizzi, in arte LP, acconciatura riccioluta alla Bob Dylan e voce esplosiva e potente, intramezzata da fischiettii da pastore nel corso delle esibizioni, l’ospite internazionale che l’organizzazione ha voluto regalare al fiume di persone che si riverserà a Melpignano per assistere al concertone che segna la chiusura dell’evento.

Americana 37enne, di chiare, chiarissime origini italiane – nonno paterno di Palermo e materno di Napoli – una passione per la musica di Beatles, Led Zeppelin, Rolling Stones, Nirvana e Jeff Buckley, ha scritto brani per Rihanna, Christina Aguilera, Backstreet Boy e Cher e, con il brano “Lost of you”, ha scalato le classifiche musicali di tutto il mondo. Il 25 agosto, accompagnata dall’orchestra diretta da Andrea Mirò, interpreterà brani della tradizione musicale salentina.

La sua presenza, ripetiamo, segna la conclusione di un festival che si snoderà per l’intero mese di agosto e che tra pizziche, balli, rappresentazioni teatrali, mostre, laboratori di danza, visite guidate e, naturalmente, concerti, toccherà la maggior parte dei comune della provincia di Lecce.

Il taglio del nastro dell’evento si svolgerà venerdì 3 agosto nella “Città dei Martiri”, Otranto.

Ultima modifica: 24 luglio 2018 14:57