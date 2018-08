Da Uomini&Donne a Giurdignano, Manuel Vallicella special guest di Stardust

Manuel Vallicella – corteggiatore prima e tronista poi – ha dimostrato durante la sua esperienza a Uomini e Donne che «il libro non si giudica dalla copertina». I vistosi tatuaggi diventano quasi “invisibili” se ci si sofferma sugli occhi dolci e sul sorriso sincero del 31enne veronese che ha conquistato con la bellezza esteriore e interiore il pubblico giovane e meno giovane della De Filippi. Non a caso è uno dei volti più amati della trasmissione pomeridiana di Queen Mary.

Manuel ha cambiato vita, ha abbandonato il suo lavoro da operaio metalmeccanico che ha intrapreso quando aveva 15 anni per aprire uno studio di tattoo e, quando può, continua a fare “serate” in giro per l’Italia. Chi volesse incontrarlo non deve andare lontano: Manuel Vallicella sarà ospite di Stardust il 18 agosto 2018. Special guest della serata, come si dice.

Anche quest’anno gli eventi della discoteca tra ulivi sulla provinciale Giurdignano-Otranto continuano ad animare le notti d’estate. Per l’appuntamento di sabato, in consolle ci saranno i Dj Stefano Bianco e Roberto Lezzi. Voice: Ilaria Serio

Manca poco, quindi. La data da segnare in rosso è quella del 18 agosto. Per info e prenotazioni basta chiamare al numero 329.1265948



Ultima modifica: 15 agosto 2018 19:32