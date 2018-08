La tradizione salentina a Ruffano: è tempo di “Maru”, il peperoncino in festa

Ad inaugurare il primo weekend di settembre sarà “Maru”, il peperoncino in festa che si svolgerà da domani, fino a domenica 2, presso il centro storico di Ruffano dove sarà possibile entrare in contatto con una delle tipologie di cibo coltivato in tutto il mondo che è stato consumato a scopo alimentare sin dai tempi più antichi. Oltre che per il suo caratteristico sapore, variabilmente piccante, il peperoncino è apprezzato anche per i suoi numerosi effetti benefici. Ricco di principi attivi, antiossidanti e di vitamine, da secoli è considerato un vero e proprio toccasana per la salute.

La kermesse prenderà vita nel centro storico del paese tra esposizioni, decorazioni a tema, banchetti di prodotti tipici, degustazioni di piatti a base di peperoncino: dalla pasta alla carne piccante, alle salse, ai dolci piccanti con la possibilità di conoscere e assaggiare peperoncini provenienti da tutto il mondo. A fare da cornice diversi intrattenimenti che sbocciano all’ombra dei palazzi antichi e delle graziose corti di Ruffano.

Il programma

Si partirà domani 1 settembre con l’animazione dei bambini che sarà affidata ai Portatori sani di sorrisi con il loro progetto Felicetto City, il taxi sociale, mentre Pino De Luca presenterà il suo libro “Le rape di Santino” in cui coniuga il genere noir all’amore per il territorio. Non mancheranno momenti di spettacolo offerti da Glialtri e Leleste e di pizzica nelle corti con Koiné e, naturalmente, il consueto albero della cuccagna che attirerà l’attenzione di grandi e piccini.

Chiuderà la serata il concerto dei Civico 22, band salentina della musica cantautoriale composta da Giacomo Filippo Casciaro e Patrik Ippazio Rizzello che avrà come ospiti Carlo Canaglia e Rachele Andrioli.

Seguirà domenica, appuntamento ore 17.30 per la passeggiata alla scoperta della festa e del territorio, accompagnata dalla musica itinerante della Misto Band – Street Band, dei giovanissimi Koiné e dei Futura gli Accasaccio che animeranno il resto della serata, insieme al concertino del cantautore salentino Mino De Santis, che arriva a Ruffano con il suo bestiario, gli stornelli e le tante canzoni ormai conosciute da tanti.

Un appuntamento piccante che trascinerà tutti a cantare e danzare, non mancherà la gara di resistenza che sfiderà “i mangiatori di fuoco” a mandar giù peperoncini sempre più “indiavolati”.

L’evento è organizzato dall’associazione Made in Soap in collaborazione con l’associazione Idee in Movimento, Comune di Ruffano, Accademia Italiana del Peperoncino, Azienda agricola Vivai Pennella di Senise (PT) con lo Zafaran’, Associazione ODV Kairòs, Associazione La Scatola di Latta, Università del Salento, Orto Botanico e delle varietà orticole del Salento, Rete Biodiverso, Coldiretti, Confagricoltura, Slow Food Sud Salento, Pro loco Ruffano, Museo della Civiltà Contadina di Torrepaduli con il patrocinio della Regione Puglia e come partner ufficiale Mondoradio Tuttifrutti.

di Serena Pacella Coluccia

Ultima modifica: 31 agosto 2018 22:37