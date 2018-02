Maschere, disco e feste in Salento. L’ultimo weekend di carnevale è all’insegna dell’allegria

L’ultimo weekend di Carnevale va festeggiato come si deve. Se in precedenza non vi è stato possibile partecipare ad alcun veglione, Sabato 10 e Domenica 11 febbraio ci saranno tante di quelle occasioni per colmare tali assenze che “non avrete scuse”. Non solo “chiacchiere”, dunque, tipico dolce salentino del periodo. Questo grazie ai tantissimi eventi in programma nel Salento; grandi e piccini potranno sfoggiare costumi e maschere, tra stelle filanti, balli e tanta, tantissima allegria. Elencarli tutti sarebbe impossibile, sebbene la redazione di Leccenews24.it suggerisca comunque alcuni appuntamenti che potrebbero fare al caso di qualche utente “alla ricerca” di feste in maschera e simili.

Le feste

Della “super festa di Carnevale” al Centro Commerciale di Cavallino, ne avevamo già parlato in un precedente articolo. Dedicata principalmente ai bambini, la festa prenderà il via al via intorno alle 17.00 e fino alle ore 20.00, con tantissime sorprese ed attività per i più piccoli.

In attesa della grande sfilata per le vie del paese, a Melendugno c’è il carnevale al PeterPan Party. Previsto il “trucca bimbi” per realizzare mascherine personalizzate, ma anche disco dance, giochi, tanto divertimento e simpatici omaggio.

Doppio appuntamento a Lizzanello, invece, prima con il Carnevale Lizzanellese organizzato dal Comune di Lizzanello in collaborazione con le Associazioni del territorio comunale. Poi, dalle ore 21:00, a Villa Madama, il “Carnival Party 2018“. Una serata di musica e divertimento con DJ Sanghez. L’ingresso è consentito solo con l’acquisto dei biglietti in prevendita.

Un’esplosione di colore e mille sorrisi tra palloncini e stelle filanti con “Bimbi in maschera alle Officine Cantelmo di Lecce”, con una grande festa di carnevale fatta di musica, baby dance e tante sorprese. Ci sarà anche il Mago Yuri con magie e l’animazione del suo staff. Verrà infine premiata la maschera più originale. Accesso con prevendita obbligatoria entro il 10 febbraio (Prevendita c/o Officine Cantemo Da lunedì al venerdì ore 8:30/20:30). Ingresso 8 euro (pagano solo i bimbi).

Domani, sabato 10 febbraio, e domenica 11, Porto Cesareo sarà in festa in occasione dell’ultimo weekend di Carnevale. Si inizia alle 16 da piazza Risorgimento, in pieno centro, con la sfilata in maschera per le vie del paese. Musica, spettacolo e intrattenimento vedranno alternarsi nella due giorni, Dj Max, il rumorista e cabarettista Dario Talesco, lo show dei brasiliani, lo spettacolo di Iron Man. A presentare le serate saranno Mauro Stiky e Massimo Manca. Gli eventi sono organizzati dall’amministrazione comunale con la collaborazione del Comitato Spontaneo Carnevale 2018.

Sabato 10 Febbraio alle ore 10.30 il primo Carnevale dalla sua apertura, Ntartieni Sala Feste a Castrignano Dei Greci presenta uno stupendo spettacolo di burattini “I 4 musicanti di Brema” della nota compagnia “Teste di Legno”.

Si balla

Il Comune di Arnesano, in collaborazione con l’Azione Cattolica e la Consulta dei Giovani, organizza “Festa in Maschera” con il seguente programma: Sabato 10 febbraio 2018, presso il Palazzo Marchesale, dalle ore 15,30 alle ore 17,00 una festa in maschera per bambini con animazione degli educatori di ACR e dei catechisti; Sabato 10 febbraio 2018, presso il Palazzo Marchesale, dalle ore 20,30: Festa per giovani e adulti; Domenica 11 febbraio 2018, a partire dalle ore 14,30, con raduno presso la Piazzetta San Giovanni – Rione Riesci, la Sfilata di carnevale che si snoderà per le vie del paese.

Per gli amanti della musica latino-americana, ecco il “The Mask Carnival Party”, Sabato 10 Febbraio 2018. Anche quest’anno impazza il Carnevale Latino del Salento in una kermesse di maschere e fantasia nella location tra le più esaltanti della movida salentina.

L’appuntamento della domenica sera latina all’Area 51 di Novoli (LE) ritorna come sempre puntuale ogni domenica e stavolta nella versione Carnival Domingozo, festa in maschera. Tutte le foto verranno pubblicate sulla pagina Ufficiale AREA51. La foto che riceverà più “like” nella settimana successiva sarà premiata. Inoltre, il costume più originale sarà premiato con un mese di abbonamento gratuito presso una delle scuole da ballo a scelta fra quelle del Domingozo.

Come ogni Domenica, anche l’Exit 101 di Lequile propone una serata all’insegno del divertimento. Carnevalissimo Exit 2018, la domenica più pazza ed affollata del Salento si appresta a festeggiare il carnevale con un party mascherato e colorato. Premio alla maschera più bella, singola e di gruppo.

Alle industrie Musicali di Maglie, due piste da ballo per altrettanti eventi di Carnevale. Nella seconda “Balla Italia & El Taxi” (con musica Italiana, Divertentismo, Reggaeton, Commercial, Anni 80’90) con Dj Street Angel – Solero dj – Marra dj e Voice Nikol C. Animazione RobyTEX. “Maschere danzanti, e stelle filanti il dolce odore del Calamellus richiama voi festanti”, l’evento dell’altra pista dal titolo Carnevale Calamellus – A vida ē um Carnaval.

