Lecce si prepara a festeggiare Sant’Oronzo. Il programma della tre giorni di eventi e iniziative

Sarà lo spettacolo pirotecnico dei fuochi di artificio a concludere, anche quest’anno come da tradizione, la tre giorni di eventi in onore di Sant’Oronzo.

Lecce e i leccesi si preparano a rendere omaggio al loro santo patrono con una serie di eventi e manifestazioni che, certamente, richiameranno nel capoluogo tantissime persone dalla provincia e i tanti turisti che hanno deciso di trascorrere gli ultimi giorni dell’estate nel territorio salentino.

“Nel cuore della tradizione” è il filo conduttore dell’evento di quest’anno, con un programma che ha l’obiettivo di riscoprire antiche tradizioni e di dare spazio alla scoperta della cultura salentina.

Torna la cassa armonica

Prima grande novità per il 2018 il ritorno della cassa armonica in Piazza Sant’Oronzo, una piazza circondata da luminarie tradizionali. Per la tre giorni le bande si esibiranno dal mattino alla sera, più precisamente tutte le mattine alle ore 9.00 con il giro in città e dalle 10.30 alle 12.30 in cassa armonica; nei pomeriggi si ripartirà alle 18.30 con il giro in città e si proseguirà dalle 19.30 alle 24.00 in cassa armonica.

Le bande coinvolte, composte da 40 elementi, sono quelle di S. Giorgio Jonico diretta dal Maestro Rocco Lacanfora e di Sogliano Cavour diretta dal Maestro Giancarlo Perrone.

Si comincia il 24 con la processione

E proprio sulla scia della tradizione, venerdì 24 agosto alle ore 19.00 la solenne processione partirà da Piazza Duomo accompagnata dalla banda e dai rappresentanti della celebre cavalcata di Sant’Oronzo della città di Ostuni e si concluderà con il lancio di tre palloni aerostatici.

Piazza Libertini al centro degli eventi

Anche in queste occasioni Piazza Libertini sarà palcoscenico di buona musica e spettacolo. Si parte il 24 con la presentazione della squadra di calcio del Lecce e di quella di basket della Lupa Lecce. La serata si concluderà con la musica dei Tamburellasti di Terra d’Otranto e con Gianluca Grignani.

Il 25 agosto sarà la volta della musica di Enzo Petrachi & Folkorchestra per chiudere domenica 26 agosto con un gran finale musicale: sarà infatti Renzo Arbore con la sua Orchestra Italiana a chiudere i festeggiamenti civili per il santo Patrono della città con un concerto che promette spettacolo e divertimento.

Le altre iniziative

Oltre alla tradizionale fiera mercato che occuperà via Cavallotti, viale Marconi, viale Lo Re, via XXV Luglio, Via Costa, quest’anno via Trinchese sarà interamente dedicata ad una vera e propria anteprima della Fiera di Santa Lucia, dei Presepi e dei pastori, un’esposizione dei lavori artigianali della storica fiera, protagonista indiscussa del natale in città.

Quest’anno anche la Villa Comunale diventerà punto nevralgico della tre giorni di festa. La storica Villa cittadina infatti ospiterà “Sapori in festa”, mercatino enogastronomico locale e una rassegna teatrale in vernacolo – che partirà già dal 22 agosto – a cura delle compagnie teatrali Filodrammatica Lupiae, Lu curtigghiu, Mario Perrotta Senior e Corte dei Musco.

Le tre Porte della città, Porta Napoli, Porta San Biagio e Porta Rudiae, richiameranno i visitatori con spettacoli di danza, musica e con il mercatino del vintage e del modernariato.

Come da tradizione, non mancheranno anche quest’anno la Fiera del bestiame a Frigole, il Luna Park in via del Mare e lo spettacolo pirotecnico che, ripetiamo, chiuderà i festeggiamenti.

Ultima modifica: 17 agosto 2018 19:27