Scampagnate, musica e divertimento: il lungo weekend di Pasqua nel Salento

Tre giorni in cui sarà possibile staccare un attimo dalla routine quotidiana. Accogliere amici e parenti che, magari, per un motivo o per l’altro vivono lontano dal Salento e trascorrere assieme a loro qualche ora “come ai vecchi tempi”. C’è poi anche l’aspetto religioso, che senza dubbio caratterizza i cittadini della provincia leccese. Eppure, Pasqua e Pasquetta rappresentano la giusta occasione per approfittare delle prime giornate primaverili (o almeno si spera!) ed organizzare scampagnate, gite fuori porta, passeggiate nelle località balneari. Come ogni fine settimana, il weekend propone davvero tanti eventi (la maggior parte dei quali promossi dai rispettivi spazi social) e, sebbene sia impossibile riportarli tutti, la redazione di Leccenews24.it ne suggerisce alcuni.

Sabato

A cominciare da oggi, Sabato 31 marzo (ore 18.00 – ingresso libero) nel Castello Volante di Corigliano d’Otranto, in provincia di Lecce, sarà presentata la nuova programmazione del progetto Dama – Danze e musiche del Salento che, dopo l’avvio a Lecce, si sposta nel comune grico. Il Castello ospiterà, infatti, un archivio multimediale (con libri, cd, tesi di laurea, articoli, dvd) della musica e della cultura salentina, diretto da Vincenzo Santoro, con un’attenzione particolare al vasto movimento di folk-revival che ha caratterizzato il territorio pugliese negli ultimi anni. Maggiori informazione su www.damasalento.it.

Per sabato 31 marzo, all’Istanbul Cafè di Squinzano “il grande sgradito ritorno” di Villa Patata – il duo formato da Patatina & 3Scienza, accompagnati da Kika dj & friends – con “L’Ove festival“. Il “meglio del peggio su vinile”.

Ultimo imperdibile appuntamento di Marzo con le emozioni latine targate Boogaloo, “La Casita De La Salsa”, che anche questo Sabato ci propone una fiesta davvero entusiasmante alla vigilia delle festività di Pasqua 2018.

Nuovo sabato, nuovo live da non perdere. Sul palco di casa Artelica, a Soleto, arriva Marco Ancona con il suo nuovo tour 2018. La rivista musicale Rolling Stone, lo ha definito uno degli artisti cardine della scena underground italiana. Per la sua musica dalla matrice indie-rock e i suoi testi dal carattere visionario, ha ricevuto diversi apprezzamenti in tutto il mondo.

Reduci da un tour italiano, tornano in salento Kalibandulu per animare la serata insieme a Tetrixx e Illeest. Al Womb, una festa unica nel suo genere, che abbraccia diversi stili, dalla trap music passando alla future dancehall e moombah, miscelati ad arte per creare un sound inimitabile.

Domenica

Sarà una Pasqua all’insegna della musica e del divertimento a Santa Caterina. L’amministrazione comunale, infatti, in collaborazione con la Proloco Santa Caterina e le attività commerciali di lungomare Cantù, ha organizzato il concerto di Opa Cupa e Cesare Dell’Anna che si esibiranno quindi sul lungomare domenica 1 aprile a partire dalle ore 17, tappa del Baluardo Live Tour.

Come ogni anno il Museo provinciale “Sigismondo Castromediano” sarà regolarmente aperto a Pasqua e “Pasquetta”. La domenica di Pasqua alle ore 9 alle 13.30 e il Lunedì dell’Angelo dalle ore 8.30 alle 19.30 con orario continuato, leccesi e turisti potranno visitare liberamente ed con ingresso gratuito, le collezioni archeologiche e la pinacoteca del più antico museo pugliese.

Per un pranzo in riva al mare, per la prima tintarella o per trascorrere una spensierata giornata di sole sulla spiaggia di Gallipoli, Zeus Beach ci sarà! Servizio spiaggia, bar e tavola calda attivi da domenica 1° aprile, ogni giorno.

Lunedì

Pasquetta anche al Parco di Belloluogo di Lecce. Si parte il 2 Aprile dalle ore 10, con l’intera area del Parco sarà animata attività non stop. Dalla pizzica al latino americano alla situazione super colorata del Balla Italia in after show. Dalla mattina alla sera, una non stop di musica, arte e divertimento con live e dj set, spettacoli, aree pic nic, street food, sport e il nuovo lunapark con giostre per piccini in cui potersi scatenare, con una vasta area dedicata ai bambini con giochi gonfiabili.

Non solo tanta musica: la struttura offre la possibilità di trascorrere il giorno di Pasquetta come da tradizione immersi nel verde o facendo sport, potendo usufruire di tutte le strutture presenti all’interno del Parco di Belloluogo. Ingresso libero.

Lunedì 2 aprile (a partire dalle h 12:00 – ingresso 7 euro entro le 14:30, 10 euro a seguire) per festeggiare nel migliore dei modi la 15esima Pasquetta della Masseria Ospitale (S.p. 131 Lecce T.re Chianca km. 4,5), la Pasquetta sarà “GIPSY”. La Pasquetta nella Corte della Masseria rappresenta per molti un appuntamento fisso da anni, per festeggiarlo si è scelto un cast formato da musicisti, dj e attori che hanno visto nascere la Masseria e che all’interno di essa hanno vissuto momenti indimenticabili per 15 anni.

GATE 19 in collaborazione con Confine RawBar – Torre Sant’Andrea e Babilonia – Sant’Andrea (Melendugno-LE) presenta Pasquetta Spring Break. Nella splendida Baia di Sant’Andrea – Marine di Melendugno dalle ore 15.00 fino a sera si alterneranno i migliori Dj made in Salento. Ingresso libero.

L’Ente Parco gestore del Parco Naturale Regionale Costa Otranto Santa Maria di Leuca – bosco di Tricase sostiene attivamente le iniziative organizzate dalle Associazioni che operano sul territorio e segnala alcune proposte di come trascorrere la giornata del 2 Aprile.

Per i più mattinieri c’è l’ “Escursione all’alba: Capo d’Otranto, la Palascìa e il Sentiero di Sant’Emiliano” oppure l’Escursione a Porto Badisco e alla Valle dei Cervi, promosse entrambe dall’Associazione Naturalmente Salento e Puglia Routes. Ci si sposta di zona, ma non cambia la filosofia con gli amici di SalentoVerticale che propongono “Trekking di Pasquetta – Tour delle vie del Sale” di Corsano: sei chilometri in un anello trekking tra mare a perdita d’occhio e profumi di macchia mediterranea, giusto preludio olfattivo alle immancabili e succulente prelibatezze di fine passeggiata. Sempre sulla via del sale vi aspetta anche l’Associazione Gaia con passeggiata, foto e spuntino autogestito.

Non solo, una giornata in allegria è prevista anche sulla Serra di Caprarica di Lecce. Uno spazio adatto a giovani, bambini e famiglie.

Ultima modifica: 31 marzo 2018 11:31