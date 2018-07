Letti di Notte. La notte bianca dedicata ai libri e alla lettura a Villaconvento

Si svolgerà nella serata del 7 luglio, la quarta Notte bianca dei libri, dal titolo “Letti di Notte”, organizzata dal Presidio del Libro di Veglie e dal Centro Educativo Ambarabà. A partire dalle ore 21:00, al Villino Pozzo del Crocifisso, sulla strada provinciale Villa Convento-Lecce, un appuntamento fisso per chi ama leggere e vuole festeggiare insieme l’inizio dell’estate. Una notte che celebra la forza della libreria come luogo di incontro, condivisione scoperta, aggregazione, divertimento.

Letture serali

È dal 2012 che l’associazione culturale Letteratura rinnovabile, con soci in tutta Italia, in collaborazione con numerosi editori e librerie italiane lancia, annualmente, la proposta di una “notte bianca” dedicata al libro e ai lettori. L’appuntamento vuole essere l’occasione per promuovere la cultura del libro e della lettura in tutti gli spazi che lo consentono. Quest’anno, scrittori, poeti, attori, traduttori, librai, bibliotecari, editori, associazioni culturali saranno promotori e protagonisti di centinaia di eventi, letture, incontri, feste, giochi, concorsi che si svolgeranno in librerie, musei, circoli di lettura di tutta Italia e in alcune città straniere. L’iniziativa è sostenuta dalla Regione Puglia, Assessorato all’Industria Turistica e Culturale.

Anche il Presidio del Libro di Veglie ha accolto l’invito di Letteratura rinnovabile e ha in programmadi vivacizzare l’entusiasmo culturale già in atto e promuovere la bellezza della lettura a chiunque. Quest’anno, l’attenzione sarà dedicata alla voce: la voce di chi legge, la voce di chi canta, di chi racconta, la voce che caratterizza un libro, le tante voci che spesso sono state imbavagliate e che hanno da raccontare un presente di sopraffazione, o semplicemente un futuro di speranza.

Cosa c’è da aspettarsi

Il programma della serata prevede il Kamishibai per i bambini, ma anche per i grandi, tenuto dall’animatrice alla lettura Elena D’Alessandro; l’incontro con la scrittrice Francesca Palumbo per presentare il libro “La tua pelle che non c’è” (edito da Besa), in compagnia dello psicologo e psicoterapeuta Luigi Russo e i ragazzi del gruppo di lettura dell’Ambarabà; a seguire, l’Incubatore dei racconti, un esperimento di “scrittura dal vivo” con i ragazzi del Laboratorio “Officina dei Narratori” del Liceo Scientifico Banzi di Lecce i quali scriveranno brevi racconti durante la serata e leggeranno a mezzanotte; una passeggiata letteraria lungo i viali della tenuta, su quattro temi: bullismo, sfruttamento del lavoro, discriminazione sessuale e immigrazione. Successivamente ci saranno le classiche letture bendate, musica dal vivo e degustazioni.

“Il libro è una cosa: lo si può mettere su un tavolo e guardarlo soltanto, ma se lo apri e leggi diventa un mondo.”

di Serena Pacella Coluccia

Ultima modifica: 7 luglio 2018 20:15