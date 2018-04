Lo Ionio pronto per essere surfato da Locals Crew Salento

L’Open Day dell’ASD Locals Crew Salento giunge alla sua 4° edizione e, quest’anno, rientra nel circuito del Campionato regionale di SUP Racing Promosso da FIWS e CONI: verrà ospitata, infatti, la seconda tappa ufficiale della competizione che prevede un percorso di 2,5km per gli amatori e di 4,5km per gli agonisti.

Appuntamento domenica 13 maggio

L’evento si svolgerà nell’arco della giornata di domenica 13 Maggio, a Gallipoli, presso l’ Ecoresort Le Sirenè del Gruppo Caroli Hotels. Dalle 10:00 della mattina alle 18:00 della sera sarà possibile usufruire di prove gratuite di Kitesurf, Surf, SUP, Windsurf e Vela giovandosi dell’esperienza degli istruttori di Locals Crew.

La manifestazione è organizzata per avvicinare grandi e piccini ad un ventaglio di sport meravigliosi che educano al rispetto del mare e alla cura dell’ambiente marino e le prove saranno aperte a tutti.

Programma

• 10:00 Apertura Evento

• 10:30 Apertura Segreteria per iscrizioni SUP Race

• 11:00 Prove Gratuite SUP, Kite, Windsurf, Surf

• 14:30 Briefing Atleti SUP Racing FISW

• 15:30 Partenza SUP Racing FISW

• 17:30 Premiazioni

• 18:30 Aperitivo al tramonto

Turismo Sportivo e Destagionalizzazione

In destinazioni come la Grecia e la Spagna gli eventi di questo genere sono all’ordine del giorno e gli operatori turistici registrano fatturati importanti anche nei mesi che per noi corrispondono alla bassa stagione, è un dato di fatto riconducibile anche agl ingenti flussi di atleti che si muovono con lo scopo di praticare sport acquatici.

Anche il Salento potrebbe essere uno spot ( in gergo il luogo utilizzato per la pratica) d’eccellenza a livello europeo se solo non fosse penalizzato dall’insufficienza infrastrutturale che lo rende “geograficamente difficile”.

Le parole di Daniele De Nuzzo

Ci racconta questa circostanza Daniele De Nuzzo, Presidente e fondatore di Locals Crew Salento.

“Le nostre attività permettono una fruizione del mare di quasi 365 giorni all’anno, rappresentano un’occasione per destagionalizzare il turismo non indifferente ma non possiamo pensare di competere con altre destinazioni attive tutto l’anno se non capiamo che ridurre all’osso il traffico aereo già da fine agosto è un suicidio in termini di incoming.“ ha detto De Nuzzo che fa quindi un appello alle Istituzioni.

“Non possiamo addossare la responsabilita della mancata destagionalizzazione agli imprenditori di attività prettamente estive che, in inverno, si ritrovano costretti a chiudere perché se le Istituzioni non facilitano l’incoming, non si crea la domanda dei servizi che erogano e la chiusura diviene fisiologica! Abbiamo bisogno di infrastrutture, di avere collegamenti aerei con il Nord Italia e con il resto d’Europa per tutto l’anno e, cosa non meno importante, dobbiamo poter garantire agli atleti zone esclusive per la pratica in sicurezza degli sport acquatici, nella bassa come nell’alta stagione.”.

a cura di Armenia Cotardo

Ultima modifica: 27 aprile 2018 15:07