Cresce l’attesa per la prima edizione di Note di Gusto: viaggio nelle produzioni locali

Note di Gusto si svolgerà nell’incantevole Santa Cesarea Terme dal 6 all’8 agosto e a Torre dell’Orso dal 9 all’11 agosto, due paesi che diventeranno scrigno di odori e sapori delle migliori delizie salentine.

Gli sponsor

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione CreAttivo in collaborazione con Music Empire Agenzia Eventi di Otranto, Puglia Rewind, con i patrocini del Comune di Santa Cesarea Terme e del Comune di Melendugno.

Si tratta di un evento dedicato alla valorizzazione e alla promozione delle tradizioni culturali ed enogastronomiche della nostra terra, la scoperta dei migliori vini del territorio e prodotti tipici a km zero.

La kermesse prenderà vita tra esposizioni, degustazioni e vendita del made in Puglia: dall’olio extra vergine di oliva, alla salsa di pomodoro, dai salumi, ai formaggi tipici, dalle conserve e sottoli, ai taralli, dalla ricotta forte, al pecorino primo sale, dalla pasta artigianale,fino al Baccaro Salumi per una gradevole sensazione di piacere e di gusto.

Una vera passeggiata alla (ri)scoperta delle tradizioni attraverso un percorso enogastronomico incentrato sulla conoscenza del made in Puglia.

Prediligere l’alimento locale garantito dal produttore nella sua genuinità, significa aiutare l’ambiente, promuovere il patrimonio agroalimentare, garantire ai clienti prodotti sempre freschi, sani e stagionali e far conoscere l’identità territoriale attraverso i piatti della tradizione.

Per tutti gli appassionati del buon palato non mancherà lo showcooking dello Chef Nunzia Bellomo food blogger di Miele di Lavanda, Wine tasting, un percorso emozionale per assaporarei vini delle migliori cantine locali, street food e per allietare la serata un concerto di artisti di musica popolare con musicisti di livello internazionale di origini Salentine apriranno questa I edizione di Note di Gusto.

Il programma

Si partirà il 6 agosto ore 22.00 da Santa Cesarea Terme con Kardiamundi (pizzica tradizionale), il 7 agosto in concerto Stefania Dipierro (jazz tradizionale e musica popolare brasiliana), l’8 agosto Stella Grande e Anime Bianche (pizzica tradizionale).

Seguirà a Torre dell’Orso il 9 Agosto ore 22,30 con Jazz note, il 10 agosto concerto di pizzica con Scazzacatarante, l’11 agosto Macaria duo.

Un evento itinerante che trascinerà tutti a cantare e danzare in una realtà gastronomica “viva” che mostrerà l’orgoglio di conservare una tradizione, alla scoperta dei gusti e della qualità.

di Serena Pacella Coluccia

Ultima modifica: 22 luglio 2018 19:40