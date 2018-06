La Puglia è la regione più bella al mondo: lo conferma il National Geographic, ma è una bufala

La Puglia è la regione più bella del mondo. Lo ha “ricordato” il National Geographic che, per il secondo anno, ha incoronato il tacco dello stivale «Best value travel destination in the world».

Le spiagge di sabbia bianca e le acque turchesi del Salento e del Gargano, le coste frastagliate del barese, le isole Tremiti, i borghi, i castelli, le cattedrali e i paesaggi rurali hanno conquistato i giudici che hanno voluto premiare, ancora, questa “miniera di bellezze” che ha fatto innamorare gli “stranieri”, volti noti e meno noti che hanno scelto di trascorrere le vacanze in questo lembo di terra abbracciato dal mare.

Peccato che si tratti di una “fake-news”. Sui siti ufficiali non c’è nulla: su NatGeo nella classifica delle migliori destinazioni 2018, e neppure in quelle del 2017 la Puglia non risulta. Ci sono altre località, altri luoghi da visitare come il Madagascar, l’Etiopia, il Messico e persino l’Albania, ma l’Italia no.

La stessa cosa accade per Lonely Planet. La bibbia del turismo, in effetti, ha elogiato questa terra, in un articolo intitolato Italy’s Magical Puglia Region (‘la magica regione italiana della Puglia’): “Le sue città principali, come Bari, Lecce e Trani, sono molto più piccole e meno invase dai turisti rispetto a Milano e Venezia, ma si possono degustare vini di alta qualità che non sono affatto costosi, in una regione che è il terzo più grande produttore di vino e ha non meno di trenta diversi vitigni autoctoni”. Ma anche questo è datato.

Anche la motivazione che avrebbe spinto i giudici a premiare per la seconda volta la Puglia è ‘vecchia’: «La Puglia vanta il meglio dell’Italia meridionale: i ritmi di vita, le tradizioni, la bellezza dei luoghi» è quella che aveva fatto scalare alla regione la classifica dei best trips 2014.

