Punta prosciutto tra le spiagge più popolari su Instagram. E non è l’unica… Guarda la classifica di Holidu

Anche le vacanze sono diventate social. Impossibile non condividere un tramonto in riva al mare, un tuffo nelle acque limpide della località, nota e meno nota, scelta per trascorrere qualche giorno di relax o delle spiagge dove “spalmarsi” al sole. Tutto, anche il più piccolo particolare, deve essere condiviso, soprattutto su Intagram, accompagnato con qualche hashtag ad hoc. Ma quali sono le più popolari e amate dai turisti di tutto il mondo? A rispondere è uno studio di Holidu, il motore di ricerca per case vacanza che ha stilato una classifica delle località che hanno conquistato un posto a suon di cancelletti.

Non sorprende neanche che, tra le tante bellezze sparse d’Italia, molte siano salentine. Punta Prosciutto, conquista il quarto posto con 34.965 hashtag.

“Sabbia candida e mare caraibico, ecco cosa ci si può aspettare dalla bellissima località a pochi passi da Porto Cesareo. L’atmosfera che si respira è unica”. È un must anche la vicina Torre Lapillo, citata spesso dagli utenti.

Porto Selvaggio

Quinto posto per Porto Selvaggio, dove il mare cristallino e la bellissima vegetazione del parco naturale circostante, donano un tocco speciale a questa spiaggia. Da visitare sono sicuramente entrambe le Baie di Porto Selvaggio e di Uluzzo.

Grotta della Poesia

Ancora Salento con Roca Vecchia, dove la suggestiva Grotta della Poesia guadagna ben 28.130 hashtag dai vacanzieri su Instagram di tutto il mondo. Questa splendida piscina naturale è perfetta per i tuffi (da quasi 5 metri di altezza) e non è molto distante da Lecce.

Una volta conclusa la Top10, c’è ancora tanto Salento con con la bellissima Baia dei Turchi, a Otranto che conta 15.669 hashtag. Al 17esimo posto, invece, si piazza Porto Badisco, con 11.256 hashtag.

«L’instagrammabilità di un luogo è ora uno dei criteri più importanti per le nuove generazioni, quando si tratta di prenotare un viaggio – ha affermato Elena Paolo, portavoce di Holidu – Chi prenota un viaggio online si affida sempre più alle immagini della destinazione: dall’alloggio, alle attività, ai bar e ai caffè che possono essere il luogo perfetto per la prossima foto su Instagram».

Conviene, quindi, in generale affrettarsi per scattare la foto perfetta in queste spiagge da sogno e godersi un po’ di mare!

Ultima modifica: 25 luglio 2018 16:58