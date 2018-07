Salento family friendly, cose da fare per chi è in vacanza con i bambini nel Tacco d’Italia

Per chi ha famiglia, le vacanze si programmano sempre con largo anticipo. Difficile, infatti, affidarsi al “last minute” quando si hanno bambini, soprattutto se piccoli.

La scelta della meta per le vacanze non è semplice quando a spostarsi si è in più di 2 persone, tante le esigenze da mettere in conto tra divertimento per i più piccini e esigenza di relax per mamma e papà.

Beh, il Salento è meta ambita anche per le famiglie, lo raccontano i dati: tante sono le prenotazioni da parte di nuclei familiari più o meno numerosi.

Il periodo migliore non è sicuramente il cuore dell’estate, ma la settimana di fine giugno, inizi di luglio oppure l’ultima di agosto e i primi di settembre. Con i bambini meglio evitare il caos e le spiagge troppo affollate!

Se si sceglie di arrivare in Salento con il treno o l’aereo (per ragioni facilmente comprensibili, meglio l’aereo), è bene procurarsi un’auto a noleggio per spostarsi in autonomia e libertà.. si sa, i trasporti in Salento, non sono proprio il punto forte.

Ma cosa fare nel lembo di terra a sud d’Italia quando a viaggiare sono i bambini?

Masserie

Crescono in numero sempre maggiore le strutture immerse nelle campagne salentine, tra uliveti e pagghiare. Resort di lusso e agriturismi che, nonostante il mare sia a pochi passi, offrono anche piscine adatte ai piccoli, in totale sicurezza e a contatto con la natura.

Lidi attrezzati

E per chi proprio non vuole rinunciare al mare, la maggior parte degli stabilimenti sono attrezzati in modalità “baby friendly”, ovvero con servizi adatti alle famiglie (si pensi ai lidi che fioccano in zona Alimini e che sono raggiungibili con un trenino turistico che porta dai parcheggi in pineta fino alla spiaggia, con grande divertimento dei bambini, oppure le strutture di Porto Cesareo). Senza dimenticare le escursioni offerte da associazioni specializzate negli scorci più belli, dalle grotte alle calette.

Parchi acquatici e giardini

Tra scivoli e attrazioni in Salento non mancano i parchi divertimenti dove trascorrere una intera giornata all’insegna dell’allegria. Si pensa allo Splash di Gallipoli e il parco che si trova in territorio brindisino, Carrisiland di Cellino San Marco.

Sul versante orientale, poi, a due passi da Otranto, c’è la splendida località di Torre dell’Orso dove i bambini, oltre a godere del bel mare, potranno divertirsi ai Giardini del Sole ricco di attrazioni soprattutto per i più piccoli.

Città d’Arte

Chi l’ha detto che con i bambini non si possano visitare le città? Se si sceglie il bel capoluogo salentino, è possibile attraversare tutto il centro storico ricco di scorci suggestivi e monumenti sul trenino turistico che, tra le tappe, ha Santa Croce, Piazza San’Oronzo, il Castello Carlo V.

E poi Otranto dove il castello aragonese è di assoluto fascino per i bambini (soprattutto se più grandicelli) che potranno fantasticare con le storie del passato. Vicino al castello, impossibile non acquistare deliziose borsette intrecciate realizzate dagli artigiani che espongono nelle botteghe del centro. Faranno felici soprattutto le bambine.

Eventi

Non son pochi gli eventi dedicati ai più piccoli, da Melpignano con l’iniziativa “Rosso di seta, il mercatino del giusto” dove l’amore per la terra incontra i giochi di un tempo e laboratori dedicati, a Castiglione d’Otranto con “La notte verde”, senza dimenticare le sagre dove la pizzica, si sa, affascina grandi e piccini con i suoi passi vorticosi.

Dove mangiare

Da Taviano ad Arnesano, da Galatina a Salve. Di ristoranti che pensano “baby friendly” ce ne sono, con menù a misura di bambino e personale dedicato al loro intrattenimento. A Salve, l’azienda agrituristica Sante Le Muse, sulla comunale per Morciano, offre prodotti bio fatti crescere direttamente nell’orto curato in ettari di campagna che nel corso dell’anno vede laboratori pedagogici che coinvolgono i bambini. Fuori dal ristorante, poi, una deliziosa casetta in legno tutta arredata. Il sogno di ogni bambino!

Ultima modifica: 21 luglio 2018 17:35