Salento: quattro posti romantici per momenti unici con la tua metà

Quanto è romantico il Salento? Possiamo rispondere senza esitazione alcuna: tantissimo! Se le vedute mozzafiato ed i tramonti dalle mille sfumatore rendono la provincia di Lecce una mecca d’amore apprezzata in Italia e nel mondo è da dire che, assieme agli spettacoli della natura, insistono sul territorio innumerevoli chicche storiche, architettoniche ed urbanistiche che è il caso di esplorare, almeno una volta nella vita, con la propria dolce metà.

Ne abbiamo selezionate quattro, scopriamole insieme ma senza dimenticare il fascino incontrastato di molte altre località quali Otranto, Castro, Santa Cesarea Terme.

Gli scogli di Torre Suda

Riecheggiano i passi felpati dei turchi sulle coste della marina di Racale, su quegli scogli piatti che si tuffano nel mare la storia ha scritto di approdi e d’incursioni notturne ed il presente scrive di baci al chiaro di luna. Sono tante le coppie di romantici che scelgono la soffusa oscurità del planetario naturale di Torre Suda per seguire, con il dito puntato verso il cielo, tutti i disegni astrologici delle stelle.

Le stradine di campagna

Che le scegliate per fare una corsa rigenerante dopo il lavoro o che vi ci ritroviate per una battuta di raccolta di fichi le stradine di campagna sono, in Salento, luoghi di ineffabile poesia. Gli odori dei campi arsi in estate e della terra bagnata in autunno rendono questi tracciati tra poderi dei percorsi di benessere di lusso eppure gratuiti. Scegliete l’orario del tramonto per indossare un paio di scarpe da ginnastica e prendere per mano la vostra metà, resterete affascinati dai ruderi di cascine, lascito della nostra storia contadina, che segnano i tragitti rurali. L’aria della sera diventa più dolce quando il sole calante riflette malinconiche ombre sulle masserie diroccate e sui mattoni lasciati nudi dall’abbandono dell’uomo, quale migliore occasione per scambiarsi un lunghissimo bacio?

La sala ennagonale del Castello di Gallipoli

Il Castello di Gallipoli non è solo un interessante contenitore artistico e culturale, è anche un gioiello di inestimabile valore che domina l’intera area portuale. Le meravigliose mostre ospitate dai locali del castello sono sicuramente una buona ragione per recarvici con il vostro partner ma, una volta che sarete in quegli stanzoni antichi, abbiate anche cura di chiudere gli occhi e di respirare il fiato salmastro dell’energia che anima quel luogo. Percorrete il corridoio stretto che conduce alla sala ennagonale e proiettatevi nel passato angioino della Città Bella, immaginate gli sguardi e le parole degli uomini e delle donne che un tempo calpestarono il pavimento su cui stazionate. Non vi sentite incredibilmente piccoli, mortali ed innamorati?

Santa Maria di Leuca

La fine della Puglia, la punta del tacco dove regna incontrastato il bianco della calce e del carparo salentino, dove il candore approfitta delle giornate di sole per essere impietoso e per non lasciare scampo a chi cerchi ombra. Un luogo spietato e bellissimo per scambiarsi un bacio affacciati verso i balcani, con la fronte imperlata di sudore e stanchezza. Il tacco di Leuca compone melodie di chiasso e vociare intorno gli amori affaticati che si trascinano sul lungomare e non stupisce: non è proprio il tacco ad essere la parte più rumorosa della scarpa?

A cura di Armenia Cotardo

Ultima modifica: 8 luglio 2018 18:36