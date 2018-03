Passeggiata e preghiera, il fascino dei Sepolcri nelle chiese di Lecce

La Settimana Santa è un periodo nel quale i fedeli vengono chiamati alla preghiera ed al raccoglimento personale. Nel Salento sono tanti i riti religiosi che chiamano a raccolta le comunità del territorio, tra via Crucis, Passioni Viventi e serate dedicate ai momenti liturgici. Il Giovedì Santo, a Lecce, vi è la tradizione – da parte di cittadini – di andare a visitare l’altare della reposizione presente nelle chiese della città. Comunemente vengono nominati “sepolcri” sebbene, in realtà, nel cattolicesimo si tratta dell’Eucarestia riposta e conservata al termine della messa vespertina (in Coena Domini, la Messa nella Cena del Signore). Nell’immaginario collettivo si immagina il sepolcro, la tomba in cui venne deposto Gesù Cristo. In realtà, però – come appena descritto – la spiegazione è molto diversa.

La tradizione vuole che nelle chiese l’altare della reposizione sia addobbato in modo solenne, con composizioni floreali o altri simboli, in omaggio all’Eucaristia, che viene conservata in un’urna, detta repositorio, per poter permettere la Comunione nel giorno seguente, il Venerdì santo, ai fedeli che partecipano all’Azione liturgica della Passione del Signore. Infatti il Venerdì santo non si offre il Sacrificio della Messa e dunque non si consacra l’Eucaristia. In città, invece, diventa anche un momento nel quale ritrovarsi con amici e parenti – magari chi studia o lavora lontano dalla provincia – e trascorrere insieme la serata.

Ogni chiesa sceglie un tema diverso per rendere omaggio all’Eucarestia. E forse è proprio questo l’aspetto che stimola la curiosità dei visitatori. Oltre all’aspetto legato alla preghiera, l’altra motivazione che spinge molti, leccesi e non, ad effettuare questo “giro” risiede nel lato puramente artistico. Una tradizione alla quale sono molto legati e affezionati.

Il video dello scorso anno



Ultima modifica: 26 marzo 2018 18:19