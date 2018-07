Porto Badisco tra le mete preferite dai vip in incognito. Lo dice Novella 2000

Non tutti i vip scelgono di andare in vacanza nelle destinazioni più in e lussuose: da Ibiza alle Maldive, da Dubai a Capri, da Porto Cervo a Santorini. Località rinomate, dove è impossibile passare inosservati. Niente di strano, è il ‘prezzo’ da pagare se si vuole essere una celebrità. Non tutti si godono le ferie a favor di paparazzo. C’è anche chi preferisce posti (forse) più anonimi, ma che in fatto di “bellezza” non hanno nulla da invidiare alle città più rinomate e frequentate, soprattutto d’estate.

Novella 2000, uno dei periodici più informati nel mondo del gossip, ha provato a stilare un elenco delle 10 mete italiane, dove i ‘very important people’, nostrani e internazionali, possono fare il bagno in totale relax, senza essere scoperti… almeno dai fotografi. Mete di una bellezza straordinaria, ma discrete e rispettose della privacy.

Nella classifica pubblicata sul sito del periodico diretto da Roberto Alessi, a sorpresa spunta Porto Badisco. «Gli scogli bianchi e aguzzi della costa la proteggono dalle orde di turisti che affollano calette e spiagge salentine. Tra le destinazioni del Salento è la più selvaggia e incontaminata ed è il posto dove, secondo il mito, Enea approdò sulle coste italiane»: questa la motivazione.

Gongola chi da sempre frequenta quegli scogli e considera questo tratto di costa tra Otranto e Santa Cesarea, uno degli angoli più belli del litorale adriatico.

In generale, comunque, è un trionfo del Sud con alcune delle località più belle di Calabria, con ben due località fra le prima dieci: la perla della Costa d’Oro Tropea e la Spiaggia della Marinella di Palmi, le Marche e la meravigliosa Sicilia.

Ultima modifica: 4 luglio 2018 14:26