15 studenti salentini premiati nell’edizione 2020 del “Premio Asimov”

Sono 15 gli studenti salentini segnalati quest’anno tra i migliori recensori nell’ambito della quinta edizione del “Premio Asimov” per la divulgazione e saggistica scientifica: venerdì 15 maggio 2020 si svolgerà la cerimonia conclusiva nazionale, che verrà trasmessa in streaming alle ore 16 sul canale YouTube del Premio

Il “Premio Asimov” è un riconoscimento nato da un’idea del fisico Francesco Vissani dei Laboratori del Gran Sasso e istituito nel 2015 presso il Gran Sasso Science Institute in Abruzzo, che si tiene in Puglia dal 2016 per iniziativa della Sezione di Lecce dell’INFN e che oggi vede un comitato scientifico interamente costituito da docenti dell’Università del Salento: coordinatore per la Puglia è Andrea Ventura, altri componenti del comitato regionale sono Giampaolo Cò, Maria Luisa De Giorgi ed Elisabetta Mangino, tutti del Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”, assieme a Daniele Martello in qualità di direttore della Sezione INFN di Lecce e Antonella Muscella del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali, oltre ai referenti di quindici istituti scolastici delle province di Lecce, Brindisi e Taranto. La Puglia è una delle 14 regioni italiane che quest’anno hanno partecipato al Premio, che in totale ha visto il coinvolgimento di 81 città, 136 scuole, 281 docenti e 4mila studenti.

La “competizione” si tiene con queste modalità: una commissione scientifica, formata da oltre 400 persone tra insegnanti, accademici, scrittori e giornalisti, ha il compito di selezionare cinque opere finaliste tra circa 200 libri pubblicati negli ultimi due anni. Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado partecipano scrivendo una o più recensioni sui libri finalisti e decretando così il vincitore; le recensioni vengono successivamente valutate e premiate dalla commissione.

Le cinque opere finaliste

Le cinque opere finaliste di quest’anno sono: “Matematica d’evasione” di Claudio Marini (libreriauniversitaria.it), “L’urlo dell’universo” di Dario Menasce (Hoepli), “Hello World” di Hannah Fry (Bollati Boringhieri), “L’algoritmo e l’oracolo” di Alessandro Vespignani e Rosita Rijtano (Il Saggiatore) e “Il Pianeta umano” di Simon L. Lewis e Mark A.Maslin (Einaudi).

I 15 salentini premiati

Su 200 studenti premiati per le loro recensioni (visibili sempre sul canale YouTube del Premio), i 15 salentini sono: Salvatore Chilla (Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Maglie), Sofia Colazzo (IISS “Enrico Medi” di Galatone), Antonio Mario Ferrante (IISS “Quinto Ennio” di Gallipoli), Gabriele Mariello (IISS “Quinto Ennio” di Gallipoli), Marta Maruccia (Liceo Scientifico “G.C. Vanini” di Casarano), Antonio Petracca (Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Maglie), Antonio Piscopo (IISS “S. Trinchese” di Martano), Gabriel Pleticha (IISS “Quinto Ennio” di Gallipoli), Valeria Rizzo (IISS “Virgilio-Redi” di Lecce), Eleonora Rubano (IISS “E. Fermi” di Lecce), Chiara Shqepa (IISS “Virgilio-Redi” di Lecce), Simone Soldato (Liceo Scientifico “G. Banzi Bazoli” di Lecce), Cristina Spagna (Liceo Scientifico “Antonio Vallone” di Galatina), Matteo Vantaggiato (IISS “Don Tonino Bello” di Copertino) e Alfredo Vigna (Liceo Scientifico “Cosimo De Giorgi” di Lecce).

Nella cerimonia nazionale interverrà anche la band musicale del Liceo Scientifico “Antonio Vallone” di Galatina “I Fuoriclasse”, composta da Diego Vergari (sax), Martina Di Florio (voce) e Giuseppe Arcuti (basso).