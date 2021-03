Frittata gratis ai più bisognosi, 500 uova per i più bisognosi distribuite da Pronto Soccorso dei Poveri

È sempre tempo di solidarietà, soprattutto alle porte di un secondo lockdown che comporterà non pochi danni economici. Sono tantissimi i salentini in difficoltà che non riescono e non riusciranno ad arrivare a fine mese, a soddisfare i bisogni primari.

È proprio per aiutare le persone e le famiglie salentine più in difficoltà che parte l’iniziativa di Pronto Soccorso dei Poveri che sta regalando 500 uova donate questa mattina all’associazione da Ovofast da destinare a chi non può permettersi da mangiare.

Sarà una frittata gratis per tutti, insomma, in un periodo in cui non è affatto facile arrivare a fine mese e persino avere da mangiare a sufficienza proprio a causa di tutte le restrizioni in corso.