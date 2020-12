Acquisto dell’auto in tempi di pandemia: la formula Trivellato

La pandemia ha imposto un nuovo paradigma e Trivellato ha interpretato il cambiamento puntando sull’innovazione. La concessionaria Mercedes, smart, Toyota e Lexus offre funzionalità digitali avanzate su www.trivellato.it, come la prenotazione online dell’auto, che si integrano in procedure di visione e trattativa del veicolo, che possono avvenire sia fisicamente che esclusivamente online. Una proposta con centinaia d’offerte, ai migliori prezzi del mercato, di cui il cliente può approfittare nella massima sicurezza.

Consultabile sul portale ufficiale della Concessionaria, la proposta è costantemente aggiornata e annovera modelli che s’adattano alle diverse esigenze, tutti caratterizzati da condizioni d’acquisto vantaggiose. Come dimostrano, ad esempio, le ricerche relative a Mercedes GLA prezzo o Mercedes GLB prezzo. In catalogo ovviamente non manca la linea EQ, la mobilità elettrica e Plug-in Hybrid firmata Mercedes.

Trivellato.it ha subito una radicale trasformazione e oggi offre un’esperienza ottimizzata sul piano dell’usabilità, con servizi a misura di un utente digitale esigente. La ricerca, ad esempio, avviene attraverso diverse modalità: da Elasticsearch, che fornisce immediatamente i veicoli corrispondenti ai termini di ricerca, alla ricerca guidata, che accompagna l’utente alla scoperta dell’auto ideale per le proprie necessità.

A questi si aggiungono altri servizi online come la prenotazione del veicolo per tre giorni (a fronte di un acconto di appena 250 euro), notifiche sulle variazioni di prezzo delle auto di interesse, la lista dei veicoli preferiti e altre funzionalità.

Una volta individuata l’auto, l’utente non deve far altro che compilare un form per esprimere il suo interesse e sarà contattato dal personale specializzato di Trivellato, entro 12 ore, nel rispetto di modalità e orari desiderati.

Verrà poi fissato un appuntamento per visionare l’auto. L’operazione può verificarsi in videochiamata oppure in uno degli showroom (la Concessionaria dispone di 16 sedi nelle province di Vicenza, Verona, Padova e Rovigo).

Il cliente può infine optare per il ritiro in concessionaria oppure per la consegna presso la propria città di residenza (le auto sono completamente igienizzate). Sono tutti passaggi che permettono di vivere il piacere dell’acquisto dell’auto in completa sicurezza, senza alcun rischio.

È grazie all’impegno sul piano dell’innovazione che Trivellato ha vinto per la seconda volta l’ambito Internet Sales Award diventando Best Digital Dealer 2020. Un’esperienza unica ma a disposizione di tutti su www.trivellato.it.