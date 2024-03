Dagli arredi agli elettrodomestici: su Eurospin Online Store offerte imperdibili su centinaia di prodotti

E-commerce No Food di proprietà del celebre Gruppo Eurospin, Eurospin Online Store è il portale digitale che permette l’acquisto di elettrodomestici, dispositivi tecnologici, soluzioni d’arredo e articoli per il fai da te a prezzi davvero irripetibili. Tutti i prodotti disponibili sono espressione dei brand più autorevoli del settore e sono corredati da diversi servizi vantaggiosi, come quello che riguarda la consegna direttamente a casa del cliente.

L’offerta della realtà italiana, accessibile in pochissimi istanti all’indirizzo ufficiale https://onlinestore.eurospin.it/, è ampia e costantemente aggiornata, così da fornire una risposta precisa ad ogni richiesta. Include, infatti, un ricco assortimento di articoli, novità frequenti e promozioni esclusive, solo online.

Per ciò che riguarda le alternative disponibili, innanzitutto, s’incontrano offerte vantaggiose su elettrodomestici (sia di grande che di piccola taglia) e dispositivi tecnologici. Dagli smartphone ai tablet, passando per frigoriferi, robot aspirapolvere, asciugacapelli, friggitrici ad aria, cuffie bluetooth e robot da cucina: in appena qualche click è facile trovare tantissimi articoli, indispensabili per tutta la famiglia.

Nella proposta di Eurospin OnlineStore, poi, figurano anche complementi d’arredo e accessori dedicati ad ogni area dell’abitazione. La sezione “Casa”, infatti, include cassettiere, armadi contenitori, tavoli, pouf e poltrone. A ciò si aggiungono soluzioni per lo studio domestico, per il giardino o il balcone, capaci di ottimizzare gli spazi disponibili.

Cliccando su “Fai da Te”, invece, si trovano tantissimi strumenti, attrezzi e utensili, perfetti per gli amanti del bricolage. Senza scordare gli articoli dedicati alla cura di moto e auto, per il giardinaggio e l’attrezzatura sportiva.

Le alternative non sono ancora terminate. Il catalogo digitale dell’e-commerce, infatti, annovera anche giocattoli per i bambini, accessori scolastici, per imparare in allegria, articoli per il tempo libero e soluzioni riservate ai nostri amici a quattro zampe.

Dalla fase di selezione al post-vendita, i clienti, in ogni momento di permanenza online, possono sempre fare affidamento suun servizio di customer care preparato e affidabile. È raggiungibile tramite numero telefonico (dal lunedì al sabato, dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 19:00) o compilando l’apposito form presente sul portale.

Per ciò che riguarda gli acquisti online, invece, avvengono davvero in pochissimi passaggi. Naturalmente, è prevista l’opportunità di ricevere gli articoli direttamente a casa propria, grazie allo speciale servizio di consegna. Le spedizioni si realizzano entro quattro giorni (Calabria e isole escluse) e le modalità di transazione previste sono Postepay, PayPal, carta di credito o prepagata.

A ciò, infine, si unisce un’ulteriore possibilità: il comodo servizio “Clicca e Ritira”. Sempre a costo zero, permette di ritirare gli acquisti effettuati online presso il proprio Punto Vendita Eurospin di fiducia, finalizzando in loco il pagamento.