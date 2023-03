Al via i festeggiamenti per i 100 anni dell’Aeronautica Militare, l’Aeroporto di Galatina apre al pubblico

È una storia lunga un secolo quella dell’Aeronautica Militare. Il 28 marzo 1923, con decreto a firma di Vittorio Emanuele III, nasceva la “Regia Aeronautica” (questa era la sua denominazione iniziale), una forza aerea autonoma “che comprende tutte le forze aeree militari del Regno e delle Colonie” e che “avrà una propria uniforme e propri distintivi di grado e di specialità”. La neonata Forza Armata si andava così ad affiancare a Esercito e Marina, caratterizzandosi, sin da subito, per quella spinta verso la modernità e quel mito della velocità che la proiettano immediatamente alla ribalta. Nel 1946, al termine del secondo conflitto mondiale, l’Arma Azzurra assume il suo attuale nome, Aeronautica Militare e si riorganizza per difendere la pace della neocostituita Repubblica Italiana.

Le “100 candeline” saranno festeggiate attraverso una serie di appuntamenti che per tutto l’anno in corso interesseranno i vari reparti presenti sul territorio italiano, tra cui naturalmente anche l’aeroporto militare di Galatina, riferimento aeronautico per la provincia di Lecce.

Il primo evento è programmato per martedì 28 marzo, giorno del centenario: la base aerea salentina aprirà le porte al pubblico dalle 09.00 alle 15.30. All’interno degli hangar tradizionalmente destinati alla manutenzione degli aeroplani, sarà predisposta un’area espositiva in cui i visitatori potranno ammirare dal vivo i velivoli utilizzati dalla “scuola di volo”, l’equipaggiamento dei piloti e le strumentazioni di bordo, assistendo, a distanza di sicurezza, alle fasi di decollo e atterraggio. Alcuni stand saranno dedicati alle altre attività svolte, direttamente o indirettamente funzionali al volo: il servizio antincendi, la meteorologia e la “Force Protection”.

Inoltre, in considerazione della particolare valenza storica ed evocativa delle celebrazioni, sarà approntato, in collaborazione con il Museo Civico delle Forze Armate di Botrugno e con il Museo Storia Patria di Tricase, un “punto illustrativo” a carattere storico che, attraverso l’esposizione di alcuni cimeli, offrirà agli appassionati spunti di riflessione sulla storia dell’aviazione militare. Sarà infine possibile visitare una mostra di “aeromodellini”, allestita dall’Associazione “Modellismosalento”, che permetterà, attraverso le riproduzioni dei velivoli militari del passato e del presente, di comprendere al meglio l’evoluzione dei mezzi aerei utilizzati dall’Aeronautica Militare nel corso degli anni.

Per il Colonnello Vito Conserva, Comandante del 61° Stormo e dell’aeroporto militare di Galatina “Si tratta di un anniversario importantissimo per tutta la Forza Armata, un traguardo che va celebrato anche con l’obiettivo di far conoscere la storia, i valori fondanti e il lavoro svolto quotidianamente dalle donne e dagli uomini in azzurro a favore del Paese. Ma è un giorno di festa che vogliamo condividere anche con la comunità salentina: di questi 100 anni di Aeronautica Militare infatti, ben 92 hanno interessato il Salento, considerato che la base aerea di Galatina nasce nel lontano 1931. Oggi siamo profondamente integrati con il territorio circostante, rappresentiamo una importante realtà per l’economia della provincia e sono orgoglioso di poter affermare che il rapporto tra l’Arma Azzurra e il Salento è davvero eccezionale”.

Tutti i festeggiamenti per il “Centenario A.M.” sono associati a un progetto benefico denominato “Un dono dal cielo per AIRC”, finalizzato a raccogliere fondi che saranno devoluti interamente all’IFOM – Istituto Fondazione di Oncologia Molecolare – di AIRC per l’acquisto di macchinari di ultima generazione per la ricerca sul cancro. Anche durante l’apertura al pubblico dell’aeroporto di Galatina sarà possibile effettuare, presso una postazione creata “ad hoc”, una donazione a favore dell’iniziativa.