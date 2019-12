I vostri figli chiedono un cucciolo per ‘allargare’ la famiglia? Ecco Gaia, fa proprio al vostro caso!

Sono spesso i bambini a chiedere questo autentico regalo ai genitori. Sono proprio loro ad essere tanto desiderosi di condividere con un cucciolo di animale che si aggiri per casa – gatto o cane che sia – parte dei lori giochi e della loro spensieratezza. È un arricchimento enorme in termini di affetto quello che un animale porta nei nuclei familiari e le nuove incombenze che sorgono sono nulla a confronto con la gioia che aggiungono.

Senza accogliere un cucciolo appena nato, si possono rendere felici i propri figli salvando dalla solitudine o dall’abbandono un cane o un gatto, dando ad essi una seconda vita.

È il caso di Gaia, una piccola meticcia che ha circa due anni, pesa appena 5 kg ed è estremamente dolce. È stata trovata abbandonata presso una strada a scorrimento veloce ed è stata subito presa e curata da alcune volontarie, ma adesso deve trovare una famiglia a cui donare tutto il suo affetto.

Ieri vi avevamo parlato della storia di Leila, oggi vi raccontiamo di questa cagnolina. Va subito detto che chi sceglierà Gaia come nuovo membro della sua famiglia dovrà prendersi molta cura di lei poiché la cagnolina ha la filaria. Questa malattia, che ovviamente non è contagiosa, è veicolata dalle zanzare ed in particolare, secondo recenti studi, è la zanzara tigre la maggiore responsabile della diffusione della filariosi. La bestiolina è già sotto terapia e a chi deciderà di aprirle casa e cuore, verrà fornito il necessario per proseguirla. Nessun problema, insomma.

Abbiamo parlato di bambini e di giovani famiglie, ma in realtà Gaia renderebbe felice chiunque con la sua giovialità. Perché no, anche persone che sono rimaste sole e che avrebbero tanto affetto da scambiare con questi animali dai quali si può ricevere soltanto gioia e gratitudine.

info WhatsApp: 3274213633 Emy – 3299778882 Ilaria