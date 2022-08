Per i 60 anni di Antonio Montinaro, caposcorta del giudice Giovanni Falcone, a Calimera torna la Quarto Savona 15

Il 23 maggio 1992 il tempo era nuvoloso e nessuno si sarebbe mai immaginato che quella data avrebbe cambiato per sempre la storia d’Italia. Era sabato, uno di quei pomeriggi in cui non è più primavera e non è ancora estate, chi può è andato al mare, gli altri sono rimasti a casa a seguire i tg che parlavano dell’attesa per l’elezione del nuovo capo dello stato. Tutto sembra tranquillo, ma così non è. Quel giorno, alle 17.58, la mafia sfidò lo Stato e con la strage di Capaci scrisse una pagina che nessuno avrebbe mai dimenticato. 57 giorni dopo rimase impressa nella memoria la morte di Paolo Borsellino che sapeva di avere le ore contate, ma questa è un’altra storia.

La strage di Capaci

Mancano meno di 10 chilometri a Palermo, quando sull’ autostrada A29, non lontano dallo svincolo per Capaci, 500 chili di tritolo condannarono a morte il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. A premere il pulsante del telecomando era stato Giovanni Brusca, ma se l’«attentatuni» era stato provocato dall’uomo che sciolse nell’acido il piccolo Giuseppe Di Matteo, a volerlo, a pianificarlo, a organizzarlo nei minimi dettagli erano stati i vertici di Cosa Nostra: il capo dei capi, Totò Riina, Matteo Messina Denaro, Bernardo Provenzano, Leoluca Bagarella e altri nomi di spicco della Cupola.

L’esplosione colpisce il cuore dello Stato e dell’Italia e in trenta interminabili secondi il cielo rosso di una sera d’estate diventa nero. All’arrivo dei soccorsi della prima auto che guida il corteo, mentre la “linea” è silenziosa (segno che tutto va bene) non c’era traccia. Si pensò, in un primo momento, che fosse scampata all’inferno, ma non è stato così. Fu ritrovata in un terreno che si affaccia sull’autostrada, a diversi metri di distanza dal luogo della strage. Vito Schifani, Rocco Dicillo e il caposcorta del giudice Falcone Antonio Montinaro che si trovavano Fiat Croma marrone – nome in codice Quarto Savona Quindici – non hanno avuto scampo.

Gli agenti Paolo Capuzza, Gaspare Cervello e Angelo Corbo, che viaggiavano su una Croma azzurra, erano feriti, ma vivi. Furono loro a soccorrere con l’aiuto di alcuni contadini della zona il giudice Falcone, la moglie e l’autista Giuseppe Costanza, seduto sul sedile posteriore. Il magistrato aveva insistito a guidare per stare vicino a Francesca che, soffrendo di mal d’auto, si era seduta davanti. Quando la tv comunica la notizia dell’attentato e della morte di Falcone il carcere dell’Ucciardone sembra uno stadio. Nelle celle si brinda con lo champagne perché il nemico numero uno di “Cosa nostra” non avrebbe più fatto paura. Anche dopo la morte del Generale Carlo Alberto della Chiesa il penitenziaro si era trasformato in un salone delle feste.

Antonio Montinaro

“La paura è qualcosa che tutti abbiamo. È la vigliaccheria che non si capisce. Io, come tutti gli uomini, ho paura ma non sono un vigliacco“. Antonio Montinaro

L’8 settembre Antonio Montinaro avrebbe compiuto sessanta anni. La vita del caposcorta del giudice Falcone si fermò a Palermo quel 23 maggio 1992, ma Calimera, sua città natale, non dimentica. A trent’anni dalla Strage di Capaci, la città del Sole ricorderà il poliziotto per cinque giorni (dal 5 al 10 settembre) con testimonianze, musica, arte e teatro. Proprio il 5, su iniziativa dell’Associazione guidata dalla sorella di Antonio, Matilde Montinaro, la quarto savona 15 tornerà in Salento. I resti della Fiat Croma blindata, l’auto apripista su cui viaggiavano gli agenti della scorta, avverranno in piazza del Sole alle 19.00.

Una ruota in primo piano, il contachilometri fermo a 182.287 chilometri orari, i fili ammassati. Cosa può raccontare un ammasso di lamiere? Che la mafia ha fatto male i suoi conti, come ha detto una volta Tina Montinaro, “pensava di distruggere quelle memorie, invece si sono trasformate in un monumento per la vita”.

“Questo progetto – ha dichiarato Matilde Montinaro – è nato dal condiviso desiderio di tenere viva la Memoria di Antonio e di tutte le vittime di mafia pugliesi. Questo lungo e impegnativo percorso si conclude con il ritorno in Salento della teca contenente la Quarto Savona 15 e l’8 settembre, giorno in cui Antonio avrebbe compiuto 60 anni, si terrà un incontro pubblico proprio nella piazza dove Antonio ha giocato e sognato, vivendo un’infanzia semplice, ma piena di vita. Ci ritroveremo tutti attorno alla teca, quella teca che è certamente segno tangibile della distruzione e del dolore che hanno causato le stragi di mafia del ’92, ma vogliamo anche che sia il simbolo della vita che corre e non si ferma”.

Programma dal 5 al 10 settembre

5 settembre, Piazza del Sole, ore 19.

Accoglienza della teca con la Quarto Savona 15

Performance musicale “Accordi di legalità”, a cura dell’Orchestra Sistema Musica Arnesano dell’associazione musicale Opera Prima. Progetto vincitore del bando “Bellezza e legalità”.

6 settembre, Piazza del Sole, ore 18.30.

Presentazione mostra di Toni Gentile “Sicilia 1992. Luci e memoria”. Fotoreporter e giornalista professionista, ha raccontato con le proprie immagini l’attacco stragista della mafia contro lo Stato, fotografando le stragi di Capaci e di via D’amelio. Sua l’iconica fotografia dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino che sorridono vicini.

“Itinerari di bellezza”, a cura dell’Associazione Collettivo MusicArte. Presentazione ed esposizione del laboratorio di arte e fotografia. Progetto vincitore del bando “Bellezza e legalità”.

“Il suono della Memoria”. Esecuzione di un brano originale ispirato al tema della memoria, realizzato e curato dal musicista Raffaele Casarano insieme ai ragazzi dell’Istituto scolastico musicale di Calimera.

7 settembre, Piazza del Sole, ore 18.

Consiglio comunale monotematico.

8 settembre, Piazza del Sole, ore 18.

Presentazione del progetto Conservare la memoria per costruire il futuro con Matilde Montinaro, sorella di Antonio Montinaro.

Interventi:

Sindaco di Calimera Gianluca Tommasi

Giovanni Montinaro (figlio di Antonio Montinaro)

Questore di Lecce Andrea Valentino

Presidente Regione Puglia Michele Emiliano,

Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con funzioni vicarie, Maria Luisa Pellizzari.

A seguire:

Brano “Parlando di Antonio” di “Imperfetto Prossimo”, con musica di Gianfranco Villanova e arrangiamento di Raffaele Casarano.

“Le parole della Memoria”. Letture a cura degli studenti dell’Istituto Comprensivo di Caprarica-Calimera-Martignano che hanno partecipato al laboratorio condotto dai formatori dell’associazione Libera contro le mafie.

“La Memoria in scena”. Esibizione teatrale dei ragazzi di messa alla prova del Tribunale dei Minori di Lecce, a cura della cooperativa Il Dado Gira.

-“I luoghi della Memoria”. Presentazione del DVD, a cura di Paolo Caputo, ispirato ai luoghi in cui hanno vissuto le vittime di mafia Pugliesi.

Consegna Premio Antonio Montinaro

9 settembre, Piazza del Sole, ore 20.

Presentazione e messa in scena del musical “La giusta nota” dedicato al giudice Giovanni Falcone, a cura della nuova associazione Salvatore Gira APS Galatone. Progetto vincitore del bando “Bellezza e legalità”.

10 settembre, Piazza del Sole, ore 17.

Partenza della teca con saluti istituzionali.