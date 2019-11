‘Evidentemente la nostra vita non interessa a nessuno’, non si risolve il caso di una famiglia che chiede aiuto e latte liquido mellin

Questa giovane mamma salentina ci aveva già scritto. Ci aveva inviato una mail per chiedere aiuto, troppo umida la sua casa per la salute della piccola appena arrivata. Aveva chiesto aiuto alla nostra community per trovare una nuova abitazione in affitto nella zona tra Spongano, Surano e Nociglia.

«Vivo in una casa umida con una bambina di un mese. Cerco una nuova abitazione. Io e il mio compagno possiamo tranquillamente pagare un affitto tra i 300 e i 350 euro al mese. Basta che abbia un sistema di riscaldamento, qualunque esso sia: termosifoni, condizionatori, ecc. L’importante è che mia figlia non soffra per questa maledetta umidità».

Purtroppo dobbiamo constatare che, ad oggi, non ha ricevuto nessuna proposta e nessun aiuto. Chi ha una casa in quella zona e potrebbe affittarla non è disposto a farlo. Non ha smosso il cuore di chi poteva dare un piccolo aiuto nemmeno il racconto di una bambina che rischia di ammalarsi per le condizioni in cui vive.

Non possiamo nascondere la nostra tristezza e la nostra amarezza per non essere riusciti a fare qualcosa e quando nei giorni scorsi abbiamo sentito questa giovane mamma, preoccupati per le condizioni meteo che rendono sempre più difficile la situazione di chi abita in costruzioni umide, abbiamo ricevuto un diniego dignitoso.

‘Evidentemente non interessa a nessuno la nostra storia, altrimenti ci avrebbero aiutato. Molti pensano che sia giusto che io, mia figlia e il mio compagno siamo costretti a vivere in queste condizioni. È la dura legge della vita, quando non hai soldi per cambiare il tuo destino, devi rassegnarti’.

Parole amare che non ci fanno desistere dal tentativo di continuare ad essere utili. Prima o poi qualcuno avvertirà il richiamo della propria coscienza e telefonerà a questa mamma. Che, attenzione, non chiede nulla gratuitamente, chiede soltanto di poter pagare un affitto che non superi i 350,00 euro mensili pur di abitare in un luogo asciutto in cui ci sinao i termosifoni o un qualunque sistema di riscaldamento.

Nel frattempo abbiamo appreso che la piccola della signora ha bisogno di latte liquido mellin, del tipo fotografato in copertina. Siamo certi che riusciremo ad essere comunità e che ce la faremo. Adesso è il momento di essere generosi.

Contatti

Per ogni comunicazione ci si potrà rivolgere alla diretta interessata. Questo il numero della giovane signora: 328.2638955 che ci ha autorizzati a diffonderlo.