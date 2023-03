Squinzano, il dott. Marzo va in pensione. L’appello al Direttore della Asl perché continui a lavorare

Ancora una manciata di mesi e a Squinzano, il dott. Marzo, stimato medico di famiglia dopo tanti anni dovrà andare in pensione per raggiunti limiti di età.

Il professionista stesso, vorrebbe proseguire a svolgere l’attività per ancora per un po’ di tempo e stesso desiderio è quello dei suoi affezionati pazienti, a lui grati soprattutto per la bontà è professionalità con cui ha svolto la sua missione.

Ed è per questo motivo che hanno lanciato al Direttore Generale della Asl di Lecce Stefano Rossi un appello, affinché Marzo possa continuare a lavorare ancora.

I cittadini squinzanesi sperano fortemente che questo possa avvenire e invitano il numero uno di “Via Miglietta” ad accogliere il loro appello.

Nel frattempo, è stato anche costituito un comitato di raccolta firme.