L’auto dell’associazione di beneficenza si è rotta, l’appello ai salentini di buon cuore

‘Cercasi automobile inutilizzata da regalare all’Associazione Pronto Soccorso dei Poveri di Lecce, la quale provvederà alle spese per il relativo passaggio di proprietà’.

E così siamo arrivati al capolinea. La vecchia Fiat Punto dell’associazione di beneficenza con cui il presidente Tommaso Prima, macinando chilometri su chilometri, portava in giro per il Salento buste della spesa, pacchi-dono e pensieri solidali di ogni tipo per chi ha bisogno e si trova in difficoltà, è arrivata al termine della sua corsa. Più di così proprio non poteva essere utilizzata. Quante consegne, quante attenzioni…Come non ricordare il periodo della pandemia quando i bisogni (soprattutto alimentari) si erano centuplicati ma non era possibile soddisfarli e quella Fiat Punto, carica all’ inverosimile, andava su e giù per il Salento a consegnare pasta, olio, passata di pomodoro e merendine?

Bene, adesso è tempo di rottamarla. Ma al Pronto Soccorso dei Poveri la generosità verso il prossimo è inversamente proporzionale alle disponibilità economiche. La cassa è vuota, viste tutte le iniziative benefiche che si finanziano. E la richiesta sembra essere consequenziale verso tutti quei benefattori che fino ad ora sono stati il baluardo dell’associazione.

‘C’è qualcuno che ha una autovettura in buone condizioni da mettere a disposizione dell’associazione per continuare a fare tutti i giri di beneficenza che è solita realizzare quotidianamente?’.

Il Pronto Soccorso dei Poveri si impegna a pagare il passaggio di proprietà e promette di non smettere nemmeno un secondo a spendersi per il prossimo. Come è sempre stato, sin dalla sua fondazione, e come sempre sarà in futuro. Auto permettendo…