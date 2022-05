Sanitaservice, approvato il bilancio. Sergio: “Conti in ordine. A giugno nuovi dipendenti”

“Nel corso dell’assemblea, Azienda Sanitaria di Lecce e Sanitaservice hanno approvato il bilancio del 2021. In sintesi, si chiude con un’utile d’esercizio di 1.700.300 euro e racchiude una serie di attività che hanno portato l’azienda ad avere 1275 dipendenti, che cresceranno dal mese di giugno, con l’internalizzazione del servizio 118”, Con queste parole Luigino Sergio, Amministratore Unico di Sanitaservice commenta l’approvazione del bilancio dell’azienda avvenuto nei giorni scorsi.

“Questa è l’occasione giusta anche per rendere nota la delibera con la quale sarà possibile, per il personale già in servizio di categoria A e B in categoria C, attraverso una procedura selettiva riservata, tesa alla realizzazione di una short list di personale diplomato e laureato da utilizzare a seconda delle esigenze di Asl. Quest’eventualità comporterà il conseguente scorrimento della graduatoria di categoria A, a seguito della procedura che si è conclusa nei mesi addietro.

L’ultima questione affrontata nel corso dell’assemblea è quella relativa alla proroga contrattuale di ulteriori 5 mesi per il personale a tempo determinato che svolgono funzione all’interno della nostra azienda. Mi preme sottolineare, che i conti di Sanitaservice Lecce, sottoposti al vaglio della Regione Puglia, come certificato dal bilancio, sono conti in assoluto ordine”.